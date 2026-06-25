"Komplett stolz auf die Jungs": Meistergeschichte der SG Disibodenberg

So sehen Meister aus! Die SG Disibodenberg bejubelt ihren Titel-Coup. – Foto: SG Disibodenberg

Mit einem eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen den direkten Verfolger machte die SG Disibodenberg die Meisterschaft perfekt und kehrte nach drei Jahren in der B-Klasse wieder in die A-Klasse zurück. Für Trainer Tim Kreuscher war es dabei ein ganz besonderer Moment. Schließlich endete mit dem Titelgewinn gleichzeitig seine Zeit als verantwortlicher Trainer.

Bad Kreuznach. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die gesamte Spielzeit hinweg. Woche für Woche lieferten sich die SG Disibodenberg und der FSV Bretzenheim ein Fernduell um die Tabellenspitze der B-Klasse Bad Kreuznach II. Die Entscheidung fiel schließlich am vorletzten Spieltag – und sie hätte deutlicher kaum ausfallen können.

„So etwas erlebt man nicht alltäglich“, sagt Kreuscher einige Wochen nach dem Triumph. Bereits im Winter hatte der Übungsleiter angekündigt, aus privaten Gründen künftig kürzertreten zu wollen. Umso größer sei die Bedeutung dieses Erfolgs für ihn persönlich gewesen. „Gerade weil es meine letzte Saison war, bedeutet mir diese Meisterschaft natürlich viel.“

Entscheidend war für Kreuscher jedoch nicht allein die fußballerische Klasse seiner Mannschaft. Vielmehr sieht er die Grundlage des Erfolgs im außergewöhnlichen Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. „Der Spaß und das Teamgefüge waren der Hauptgrund für die Meisterschaft“, erklärt der Trainer. Gleichzeitig hebt er die Konstanz hervor, mit der seine Mannschaft durch die Saison marschierte. „Wir haben von Anfang an konstant Fußball gespielt und waren aus meiner Sicht die spielfreudigste Mannschaft der Liga.“

Dass seine Mannschaft am Ende ganz oben stehen würde, überraschte ihn allerdings nicht völlig. Bereits zum Ende der Vorsaison habe er gespürt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. „Da war mir klar, dass wir mit diesen Jungs Meister werden können. Die Qualität war einfach unverkennbar.“

Besonders bemerkenswert: Trotz des Titelgewinns möchte Kreuscher keinen einzelnen Spieler in den Vordergrund stellen. Selbst die 41 Saisontore von Torjäger Jonas Schumacher ändern daran nichts. „Natürlich sind das außerordentlich viele Treffer von nur einem Spieler. Aber gewonnen hat die Spiele immer die Mannschaft. Jeder Einzelne hat seinen Teil dazu beigetragen.“

Harter Winter

Nicht nur die Mannschaft selbst spielte dabei eine wichtige Rolle. Einen großen Anteil am Erfolg spricht Kreuscher auch den eigenen Anhängern zu. Egal ob Heim- oder Auswärtsspiel – die Unterstützung war stets vorhanden. „Es ist nicht selbstverständlich, dass auswärts immer 20 oder 25 Leute mitkommen. Unsere Fans haben uns die ganze Saison über großartig unterstützt.“

Völlig ohne Hindernisse verlief die Saison dennoch nicht. Vor allem die Wintermonate stellten die Disibodenberger vor Herausforderungen. Die Trainingsbeteiligung ließ phasenweise zu wünschen übrig, dazu kamen kleinere Verletzungssorgen. Schwerwiegende Ausfälle blieben dem Meister immerhin erspart. Rückblickend sieht Kreuscher auch darin einen weiteren wichtigen Baustein des Erfolgs.

Feiern bis zum übernächsten Morgen

Als die Meisterschaft schließlich feststand, gab es für die Fußballer aus Odernheim kein Halten mehr. Nach dem 5:0 gegen Bretzenheim wurde bis tief in die Nacht gefeiert – und darüber hinaus. „Wir haben bis Montag und teilweise sogar noch bis Dienstagmorgen durchgefeiert“, erzählt Kreuscher lachend. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm dabei jedoch nicht die Feierlichkeiten selbst. „Als ich nach dem Abpfiff meine Freundin und meine Eltern gesehen habe und wir anschließend das Meisterbild gemacht haben, da habe ich erst richtig realisiert, was wir geschafft haben. Das waren ganz besondere Momente.“

Der Verein blickt auf bewegte Jahre zurück. Einst spielte Vorgängerverein SG Odernheim/Duchroth deutlich höherklassig in der Bezirksliga, ehe der Weg bis in die B-Klasse führte. Umso größer ist nun die Freude über die Rückkehr in die A-Klasse. „Das tut dem ganzen Verein gut“, sagt Kreuscher. „Es ist auch eine Bestätigung für alle, die in den vergangenen Jahren viel investiert und an die Mannschaft geglaubt haben.“

Kreuscher blickt zuversichtlich der SGD-Zukunft entgegen

Nach der Meisterschaft beginnt nun ein neues Kapitel. Während Kreuscher künftig kürzertreten wird, blickt er der SGD weiterhin mit großer Zuversicht entgegen. „Ich denke, die Jungs haben eine gute Möglichkeit, sich in der A-Klasse im Mittelfeld zu etablieren.“ Wenn der scheidende Meistertrainer die Saison in einem Satz zusammenfassen soll, muss er nicht lange überlegen: „Ich bin komplett stolz auf die Jungs, dass sie sich den Arsch aufgerissen und sich am Ende mit der Meisterschaft belohnt haben.“