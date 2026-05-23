Komplett neu aufgestellt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Beim FSV Hohe Luft Hersfeld deutet sich ein tiefgreifender Umbruch an. Wie die HNA berichtet, stellt sich der Traditionsverein für die kommende Saison 2026/27 personell neu auf – auf dem Platz, an der Seitenlinie und offenbar auch in der Vereinsführung.

An der Seitenlinie übernehmen künftig Tim Hartwig, Sascha Baumert und Kevin Penzler gemeinsam Verantwortung. Hartwig kehrt von der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II zu seinem Heimatverein zurück und bringt eine besondere Verbindung zum FSV mit: Schon seine Familie ist eng mit der Vereinsgeschichte verbunden. Baumert kennt den Klub ebenfalls bestens, Penzler soll zudem als designierter Sportvorstand Verantwortung tragen.

Sportlich gibt sich der Verein bewusst zurückhaltend. Im Mittelpunkt stehen zunächst Zusammenhalt, Ruhe im Umfeld und der Klassenerhalt. Auch in der Vereinsführung könnte es Veränderungen geben: Bei der Jahreshauptversammlung am 13. Juli soll laut HNA ein Neuanfang im Vorstand eingeleitet werden.