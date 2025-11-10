„Komplett irritierend für uns“ – TSV 1865 Murnau scheitert am Kunstrasen in Grünwald

Es kommt nicht oft vor, dass sich schon an der Wahl des Schuhwerks das Ergebnis abschätzen lässt. Schon gar nicht in der Landesliga. Aber mancher Murnauer ahnte Böses, wie die Grünwalder Zauberfußballer plötzlich mit Hallenschuhen am Platz auftauchten. Donnerstagabend hatte den TSV die Nachricht ereilt, dass die Partie beim Bayernliga-Absteiger auf Kunstrasen stattfindet. Einige dachten sich nichts, packten trotzdem die Stollenschuhe ein. Weil sie offensichtlich nicht über den Kunstrasen in Grünwald Bescheid wussten. Der hat nicht nur seine besten Tage hinter sich, sondern ist auch noch mit Linien aller Art versehen, damit eben nicht nur erwachsene Fußballer auf ihre Kosten kommen. „Komplett irritierend für uns“, räumt Trainer Martin Wagner ein. Ihn erinnerten Szenerie und Untergrund tatsächlich eher an Hallenfußball – und das war letztlich der entscheidende Fehler. Während die Gastgeber nämlich bestens präpariert waren für das Spiel der besonderen Art, kämpfte Murnau die ganze Spielzeit über mit den externen Verhältnissen und verlor verdientermaßen 0:3.

Wagner war Lob für den Gegner wichtig. Grünwald, betont der Coach, habe seine Stärken bestens ausgespielt. Das magische Dreieck aus Marcel Kosuch, Michael Hutterer und Daniel Leugner kam blendend zurecht mit den Eins-gegen-eins-Situationen und Kombinationen auf engem, schnellem Untergrund, wie man’s sonst vor allem beim Futsal kennt. „Die waren herausragend“, schwärmt Wagner. In der entscheidenden Szene des Tages – beim 0:1 nach 71 Minuten – schoben sie den Ball in kürzester Zeit präzise hin und her und schließlich vors Tor. „Starker Abschluss, starke Vorarbeit“, sagt der Coach.

Zu diesem Zeitpunkt wusste er bereits, dass die Partie verloren gehen würde. „Es war klar, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor erzielt.“ Mit Fußball hatten die Ereignisse davor und danach nämlich nicht viel gemein, also mit kontrolliertem. In Ermangelung an Ideen gingen die Murnauer dazu über, vermehrt lange Bälle zu dreschen und dann in diesem Flipperkasten zu versuchen, an die Kugel zu kommen. Das war kaum anzusehen, so erratisch lief alles ab. Der Coach entschuldigte sich gar hinterher bei den Zuschauern. „Tat mir ein bisschen leid für die zahlreichen Murnauer, die das anschauen mussten.“

Wallrapp erhält Sonderlob von Murnau-Trainer Wagner

Grünwald interessierte sich einen Tick mehr für die Gestaltung des Spiels. Auch wenn es lange Zeit in den besten Fällen bei Ansätzen blieb. Auf gefährliche Torszenen warteten alle Beteiligten vergeblich. Murnaus einzig wirklich gute Gelegenheit entsprang einer Flanke von Jannis Braun. Der beste TSV-Torjäger, Georg Kutter, nahm den Ball direkt, traf ihn aber nicht genau.

Entsprechend anspruchsvoll blieb die Partie für beide Torhüter, die stets wachsam sein mussten, aber praktisch nie gefordert waren. Bei Murnau stand erstmals in dieser Saison Benedikt Wallrapp im Kasten, der Ersatzmann. Natürlich nur improvisiert. Fabio Grund hatte sich in der Arbeit verletzt. Doch sein Ausfall war kein entscheidender Faktor. Auch im zweiten Landesligaspiel blieb Wallrapp fehlerfrei, die Tore waren nicht zu verhindern. „Er hat seine Sache super gemacht“, lobt Wagner. Die übrigen beiden Gegentore waren Murnaus Sturmlauf geschuldet. In den Schlussminuten flogen noch zwei Grünwalder nach einem Gerangel mit Zeitstrafen vom Feld. Coach Wagner und andere verstanden die Provokationen nicht, hatten sie aber an diesem gebrauchten Wochenende hinzunehmen.