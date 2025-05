Durch eine Niederlage auf dem Salmrohrer Kunstrasen hat der TuS Platten den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Obwohl man früh führte hat man komplett den Faden verloren.

Es dauerte nur wenige Sekunden bis zur Führung. Schöne Flanke von Patrick Gans, Aleks Skarina per Kopf, gehalten, erster Nachschuss, gehalten. Im dritten Versuch zappelt der Ball im Netz. Blitzstart für den TuS. Und das Team von Coach Feyen legte nach. Achte Minute, langer Ball von Marvin Schlöder aus der eigenen Hälfte, Justin Steinbach nimmt den Ball überragend mit der Brust an, zieht in den Strafraum und spitzelt das Leder am Torwart vorbei zum 0:2. Auftakt nach Maß dachten wohl auch viele der zahlreich erschienenen Plattener Fans. Noch blieb Platten am Drücker. Tsinyk zieht hier von der Strafraumgrenze ab, gerade noch über die Latte gelenkt (17.). Doch dann kam unerklärlicherweise der komplette Bruch. 19. Minute, Dukic schließt aus 15 Metern im Fallen ab, Anschlusstreffer. Für Salmrohr der Startschuss zur Aufholjagt, für uns wohl ein Wirkungstreffer. Denn ab jetzt übernahmen die Hausherren komplett das Heft des Handelns. Nach 27 Minuten Zusammenprall im Mittelfeld, Salmrohr spielt den Angriff super aus und Krämer trifft nach Querpass zum Ausgleich. So blieb es auch bis zur Pause.