„Komplett bedient“ - Weiterer herber Dämpfer für Hutthurm

Den „Turnaround“ zu schaffen gegen den SV Röhrnbach hatte sich der SV Hutthurm am heutigen Mittwochabend vorgenommen. Nach 90 Minuten sahen die Zuschauer jedoch ein deutliches 4:0 für die Hausherren auf der Anzeigetafel stehen. Personell dünn besetzt trafen beide Teams aufeinander. Vor 200 Zuschauern gab zunächst Hutthurm den Ton in der Anfangsphase an. Nach einem individuellen Fehler in der Hutthurmer-Defensive netzte Josip Hrgota zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend ein zum 1:0 für die Hausherren. Gleicher war es, der wenige Augenblicke später auf 2:0 erhöhen konnte (32.). Auch nach dem Seitenwechsel wirkte der SVH weitestgehend ideenlos und fing sich direkt nach Wiederanpfiff durch einen traumhaften Abschluss von Sebastian Hoffmann das 3:0 (48.). Wiederum der Macher des Spiels, Josip Hrgota, vollendete in der 66. Spielminute erneut sehenswert zum 4:0-Endstand und brachte der Richter-Truppe eine weitere bittere Niederlage bei. In der 75. Spielminute sah Dreifach-Torschütze Hrgota noch die Gelb-Rote Karte - ansonsten verlief die Partie ohne größere Aufreger.