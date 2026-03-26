Kompass- oder Regionen-Modell? Das sagt der BFV dazu Der Verband will sich erst ein Meinungsbild bei den Vereinen einholen von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Wie sieht die Zukunft der Regionalliga Bayern aus? – Foto: Imago Images

Es wird weiter hitzig zur Sache gehen: Die geplante Regionalliga-Reform bleibt ein Balanceakt. Nachdem sich am Mittwoch die Arbeitsgruppe (AG) des DFB erneut getroffen hat, läuft nun alles auf zwei konkurrierende Modelle hinaus, die zur Abstimmung gebracht werden sollen. Wie soll sie aussehen, die neue viergleisige Regionalliga? Da wäre zum einen das "Kompass-Modell", das von vielen präferiert wird. Mit Hilfe von KI wird dabei nach geographischen Gesichtspunkten eingeteilt.

Die AG stellte aber auch noch eine zweite Variante vor, die allerdings vor allem in Ostdeutschland auf große Ablehnung stößt: Das sogenannte "Regionen-Modell". Die Regionalliga West und Südwest blieben demnach unberührt, aus den Regionalligen Bayern, Nord und Nordost sollen zwei Staffeln gebildet werden. Die Kernaussage dabei, an der sich Streit entzündet: Die Regionalliga Nordost soll aufgeteilt werden und die Klubs wandern entweder in den Norden oder nach Bayern.



Wie steht der Bayerische Fußball-Verband (BFV) zu den beiden Modellen? "Vor einer öffentlichen Bewertung holen wir zunächst das Meinungsbild bei unseren betroffenen Vereinen aus der Regionalliga, aber auch den der 3.Liga und den Bayernligen ein - so ist es auch innerhalb der Gruppe vereinbart. So sind wir auch mit unseren bayerischen Klubs verblieben. Entgegen der einen oder anderen Berichterstattung gab es bis dato zu keinem Zeitpunkt eine Abstimmung oder eine Einholung eines Meinungsbildes unter den Klubvertreterinnen und -vertretern aus Bayern – auch nicht im Online-Meeting vom 3. März 2026", lässt der BFV-Pressesprecher und stellvertretende Geschäftsführer Fabian Frühwirth auf FuPa-Nachfrage wissen.





Brisant: In einem Bericht des MDR wird behauptet, dass die Aufspaltung des Nordostens von Verbandsfunktionären aus Bayern, dem Westen, Südwesten und dem Norden vorangetrieben wird, um das Regionen-Modell auf den Weg zu bringen. Konfrontiert mit der Berichterstattung hält sich der BFV mit öffentlichen Äußerungen komplett zurück und möchte kein weiteres Öl ins Feuer gießen, so die Ansage aus dem Haus des Fußballs in München.