Kompany ist das Vorbild: Der TSV Peiting setzt auf ein spezielles Spielsystem Kreisliga 2 von Christian Heinrich · Heute, 16:49 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Benedikt Multerer (links) und Christoph Enzmann vom TSV Peiting im Heimspiel gegen den TSV Peißenberg am 21. März 2026 – Foto: Roland Halmel

Der TSV Peiting startet am Sonntag in die Saison. Trainer Julian Birkner hat ein System installiert, das auch der FC Bayern München unter Vincent Kompany praktiziert.

Mittlerweile kribbelt es schon bei Julian Birkner. „Ich freue mich, wenn für uns die Saison am Sonntag losgeht“, so der neue Trainer des TSV Peiting vor dem Auftakt gegen den SC Schöngeising. Man darf gespannt sein auf sein Pflichtspiel-Debüt, wenn die Partie um 13 Uhr an der Sportanlage Birkenried angepfiffen wird. Denn der Nachfolger von Thomas Fischer hat ein Spielsystem installiert, das auch der FC Bayern München praktiziert, seitdem Vincent Kompany das Sagen hat. Ob es ähnlich spektakulär und torreich anzuschauen ist, muss sich zwar erst noch herausstellen, doch der 30-jährige Polizist hätte nichts dagegen. „Ich würde es so direkt unterschreiben.“ Auf die Fans wartet eine Mannschaft, die den Weg konsequent fortsetzen will, der in der vergangenen Saison eingeschlagen wurde. Junge Spieler sollen weiterhin ins Team eingebaut werden und ihre Chance bekommen. Gleich fünf aktuelle und ehemalige A-Junioren durften in der Vorbereitung ran. Vor allem Verteidiger Ender Cicekli und Außenstürmer David Schmutz konnten sich empfehlen. Zur Peitinger Philosophie gehört es auch, ehemalige Spieler zurückzuholen und durch sie die Mannschaft zu verstärken. Das ist durch die beiden ehemaligen Murnauer Samuel Spieß und Nick Ostler auch gelungen. „Sie bringen den Kader nach vorn“, betont Birkner. Zusätzliche Impulse lieferten auch die Rekonvaleszenten Lukas Wolf und Elias Heiß, die ihre Knieverletzungen auskuriert haben.

Dass Birkner auf einen großen Kader zurückgreifen kann, half auch, den einzigen Malus zu kompensieren. Noch bevor die Vorbereitung richtig losging, wurde bei Benedikt Multerer Pfeiffersches Drüsenfieber diagnostiziert. Wie lange der Stürmer ausfällt, lässt sich überhaupt nicht sagen. „Wir müssen von Monat zu Monat schauen“, übt sich der Trainer in Geduld. Mit Multerer muss er auf einen Kicker verzichten, der nach seiner Rückkehr aus Murnau im vergangenen Winter dem Team nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz entscheidend weiterhalf. Allerdings hatte der Coach während der Vorbereitung genug Gelegenheit, die Mannschaft auf den Verlust des Angreifers einzustellen. Matthias Lotter und Mathias Heiß ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie in der Lage sind, für Multerer in die Bresche zu springen. „Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht“, lobte sie der Trainer. Nur am Anfang benötigten die TSV-Fußballer eine gewisse Zeit, um sich an das neue System zu gewöhnen. Nach einer Niederlage beim SV Bad Heilbrunn (1:3) und einem Unentschieden gegen den TSV Kammlach (1:1) folgten beim TSV Göggingen (3:2), beim FC Füssen (4:0) und gegen den TSV Steingaden (2:0) drei Siege in Serie.