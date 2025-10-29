„Kompaktheit und Leidenschaft, wie Atlético“

FuPa Berlin: Du hast den TSV Rudow nach einer starken Saison verlassen. Warum? Maykowski: Ich hatte in Rudow eine richtig gute Zeit. Am Ende war es aber Zeit für eine Veränderung – neue Impulse, neue Mannschaft, ein anderer Reiz. Der SCC hat mich mit seinem Konzept und der Art Fußball zu spielen überzeugt.

FuPa Berlin: Zwei Tore gegen Frohnau – kannst du dich an dein torreichstes Spiel deiner Karriere erinnern? Patrick Maykowski: An ein bestimmtes Spiel erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht – als Stürmer ist es einfach mein Job, Tore zu schießen. Egal wann oder gegen wen, Hauptsache, die Dinger gehen rein und helfen der Mannschaft.

Im FuPa-Interview spricht der Routinier über seinen Lauf, den Teamgeist beim SCC und warum er sich gerade „wie ein guter Bordeaux“ fühlt:

Der 34-Jährige hat großen Anteil am starken Saisonstart des SCC, der in der Berlin-Liga aktuell auf Rang drei liegt – nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Spandauer Kickers. In der vergangenen Saison führt Maykowski den TSV Rudow mit seinen Toren zurück in die Berlin-Liga. Weitere Stationen vom Offensivspieler heissen Lichtenrader BC, TuS Makkabi und SD Croatia. Die längste Zeit seiner Karreie verbringt Maykowski beim SC Charlottenburg

Patrick Maykowski führt den SC Charlottenburg mit acht Toren in zehn Spielen an.

FuPa Berlin: Würdest du mit dem SCC auch in die Oberliga gehen?

Maykowski: Einen Wechsel in die Oberliga könnte ich zeitlich leider nicht stemmen, daher eher nein. Aber einen Aufstieg mit der Mannschaft zu feiern – das wäre natürlich etwas, was ich gerne mitnehmen würde. Trotzdem sollte man die Kirche im Dorf lassen, die Saison ist noch lang.

FuPa Berlin: Acht Tore in zehn Spielen – ein starker Wert. Warum explodierst du gerade?

Maykowski: Aktuell fühle ich mich wie ein guter Bordeaux aus meinem Lieblingsweingebiet in Frankreich: je älter, desto besser. Mein Lieblingsjahrgang ist momentan der aus 1991, wie mein Geburtsjahr – vielleicht kommen daher die Parallelen zur aktuellen Leistung.

FuPa Berlin: Bei welchem Verein würdest du in Berlin noch gerne spielen (außer Hertha und Union)? Und welchen Spieler würdest du dir für euer Team wünschen?

Maykowski: In Berlin gibt es viele gute Vereine, deswegen möchte ich da keinen speziell hervorheben. Wenn ich mir aber einen Spieler wünschen dürfte, dann wäre das mein früherer Mitspieler Max Woiczikowsky – ein überragender Fußballer, der jedes Team besser macht.

FuPa Berlin: Was macht den SC Charlottenburg aktuell so stark?

Maykowski: Wir sind als Mannschaft sehr schnell zusammengewachsen und haben eine gute Balance zwischen erfahrenen Spielern und jungen Leuten gefunden. Dazu kommt, dass wir die Spielphilosophie des Trainers immer besser umsetzen. Unser Kapitän sagt oft, wir sollten uns ein Beispiel an Atlético Madrid nehmen – kompakt stehen, mit Leidenschaft spielen und für jeden Gegner unangenehm sein. Und das gelingt uns immer besser.

FuPa Berlin: Die FuWo hat ihr Erscheinen eingestellt. Was denkst du darüber – und wie erreichen Medien heute die Spieler?

Maykowski: Das Aus der FuWo war wirklich schade, sie hat den Berliner Amateurfußball über Jahrzehnte geprägt. Heute läuft vieles über Social Media – Instagram, Facebook, teilweise auch Podcasts. So erreichen die Medien die Spieler schneller, aber manchmal geht dabei auch die Tiefe verloren.

Und ganz ehrlich: Die FuWo hatte uns vor der Saison ja ins untere Mittelfeld gevotet – vielleicht ist die Fußballexpertise da inzwischen ein bisschen ins Wanken geraten.

FuPa Berlin: Was sind deine Ziele mit dem SCC?

Maykowski: Wir wollen Woche für Woche unser Bestes geben, so viele Spiele wie möglich gewinnen und dann sehen wir am Ende, was dabei rauskommt.

FuPa Berlin: Wer war dein bester Trainer – außer Marco Wilke?

Maykowski: Schwer zu sagen, ich hatte viele gute Trainer. Jeder von denen hatte seine Stärken und Schwächen.

FuPa Berlin: Danke dir, Patrick – und Glückwunsch zum Titel „Spieler der Woche“!

Maykowski: Vielen Dank!

Alles über den Spieler Patrick Maykowski hier

Infos, News und Daten vom SC Charlottenburg

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login