Kompaktes Rhede lässt Papenburg beim klaren 4:0-Erfolg keine Chance Hattrick-Held Tim Widder schießt den SuS Rhede zum deutlichen 4:0-Erfolg im Nachbarschaftsduell. von Gerry Grave · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

Die Schwarz-Weißen aus Rhede zeigten im Nachbarschaftsderby gegen Blau-Weiß Papenburg 2 (U23) eine bärenstarke Leistung. Dank eines überragenden Tim Widder feierte man einen nie gefährdeten 4:0-Kantersieg.

Die frühe Abendsonne hängt noch warm über dem Emsland, als der erste Ball im Emspark rollt. Ein typischer Sommerabend in der Saisonvorbereitung. Der Rasen präsentiert sich in bestem Zustand, die Trainer haben ihre Notizblöcke gezückt und am Spielfeldrand genießt man das Spiel standesgemäß mit der Flasche Bier in der Hand – so wie es sich beim echten Amateurfußball gehört. Der SuS Rhede, jahrzehntelang ein Fels in der Brandung der Kreisliga, muss nach dem bitteren Abstieg den Wiederaufbau in der 1. Kreisklasse angehen. Gestern Abend durften die Schwarz-Weißen im freundschaftlichen Nachbarschaftsderby gegen Blau-Weiß Papenburg 2 (U23) zeigen, wie weit sie schon sind. Am Ende stand ein deutlicher, nie gefährdeter 4:0-Erfolg für die Hausherren auf der Anzeigetafel.

Deutsche Tugenden schlagen ungestümen Aufbau

Vom Anpfiff an ist die Marschroute klar: Papenburg will gefällig von hinten heraus kombinieren, doch der Mannschaft im Umbruch fehlen sichtlich die Automatismen. Der SuS Rhede schert sich wenig darum und spielt extrem kompakt. Die Linien schließen nahtlos aneinander an, Rhede lauert geduldig auf Fehler und profitiert ganz simpel. Die Gesetze des Tim Widder Wenn man so kompakt agiert, braucht man vorne einen echten Knipser. Diese Rolle war gestern wie gemalt für Tim Widder. Das 28-jährige Clubidol avancierte mit einem lupenreinen Hattrick (18., 63. und 72. Minute) zum absoluten Hauptdarsteller. Während er bei den ersten Toren den Platz optimal nutzte, legte das dritte Tor den Finger in die Wunde: Eine Flanke von der Seite drückte Widder am langen Pfosten völlig vogelfrei per Kopf in die Maschen. Die Gäste-Defensive schaute regungslos zu.