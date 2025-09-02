– Foto: Niklas Funk

Kompakter Auftritt, späte Hektik – Jeddeloh verteidigt Spitzenplatz 1:0-Erfolg durch Ghawilu-Elfmeter – Heimserie hält auch im sechsten Spiel

Der SSV Jeddeloh II hat seine beeindruckende Serie in der Regionalliga Nord fortgesetzt. Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den Bremer SV bleibt die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann auch im sechsten Saisonspiel ungeschlagen und behauptet damit die Tabellenführung. Den entscheidenden Treffer erzielte Kapitän Kasra Ghawilu kurz vor der Pause per Foulelfmeter.

Vor 725 Zuschauern in der HASKAMP-Arena entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. In der Startelf ersetzte Max Wegner den angeschlagenen Simon Brinkmann, ansonsten setzte Lindemann auf die bewährte Formation der Vorwochen. Beide Teams agierten diszipliniert, größere Tormöglichkeiten blieben zunächst Mangelware. In der 40. Minute dann die entscheidende Szene: Nach einer Hereingabe von Tim Janßen ging Justin Gröger im Strafraum zu ungestüm gegen Dominique Ndure in den Zweikampf. Schiedsrichter Björn Behrens entschied auf Elfmeter – eine vertretbare Entscheidung. Ghawilu übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zur Führung.

Nach der Pause blieb das Spiel umkämpft. Der SSV hatte durch Wegner und Janßen mehrfach die Chance auf den zweiten Treffer, doch sowohl Abwehr als auch Torwart Manitz verhinderten einen höheren Rückstand für die Gäste. Auf der Gegenseite kam der Bremer SV nach einem Konter durch Jef Tchouangue dem Ausgleich gefährlich nahe (53.). In der Schlussphase verlor das Spiel zunehmend an Struktur – auch bedingt durch zwei Platzverweise gegen die Gäste. Zunächst sah Torwart Pascal Manitz nach einem rüden Foulspiel die Rote Karte (85.), in der Nachspielzeit folgte Noel Werner mit Gelb-Rot (90.+). Der SSV ließ sich davon nicht beirren, verteidigte konsequent und brachte das Ergebnis über die Zeit.