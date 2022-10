Kompakt und mutig ins Spitzenspiel: Hüffelsheim erwartet Rodenbach Bei der SG Hüffelsheim steigt am Sonntag das „LaLiga“-Topspiel gegen Rodenbach +++ Jannik Kern: "Werden uns nicht verstecken"

Hüffelsheim. Diese spielfreie Woche tat den Landesliga-Fußballern der SG Hüffelsheim mal so richtig gut. Moritz Breier, Fabian Scheick und auch Niklas Schmidt konnten nach ihrer verletzungs- und krankheitsbedingten Pause nicht nur wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, sondern sich in den Einheiten auch gleich wieder ein paar Körner erarbeiten. „Es sieht also ganz gut aus“, sagt Spielertrainer Jannik Kern vor dem Topspiel gegen den SV Rodenbach am Sonntag (15 Uhr) mit Blick auf das Personal. „Nun geht es darum, unsere Serie fortzusetzen“, erklärt der 29-Jährige nach drei Siegen in Folge.