Kompakt-Überblick: Das internationale Fußball-Update

– Foto: Getty Images

Der europäische Transfermarkt nimmt in der heißen Phase der Saisonvorbereitung massiv an Fahrt auf. Während in den Top-Ligen der Endspurt der Kaderplanungen läuft, sorgen spektakuläre Personalentscheidungen und bahnbrechende Wechselvereinbarungen für Aufsehen.

2. 1. FC Köln: Neuzugang Gideon Mensah ist im Trainingslager in Tirol eingetroffen und hat nach seiner Erkrankung das Training aufgenommen.

1. Borussia Dortmund (BVB): Der Transfer von Spielmacher-Talent Konstantinos Karetsas (18) steht kurz vor dem Abschluss. Der Belgier absolviert seinen Medizincheck in Dortmund und soll für bis zu 32 Mio. Euro vom KRC Genk kommen (Vertrag bis 2031).

4. Schalke 04: Rutsch in die heiße Phase: Veteran Edin Džeko (40) wird zu Medizincheck und Unterschrift unter einen Einjahresvertrag auf Schalke erwartet.

3. Hamburger SV: Das Comeback von Mario Vuskovic nach seiner vierjährigen Dopingsperre nimmt Gestalt an. Ab Mitte September darf der Innenverteidiger wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, ab Mitte November ist er spielberechtigt.

Premier League & England

5. FC Chelsea: Der 35-jährige Stürmer Danny Welbeck steht vor einem Überraschungswechsel an die Stamford Bridge und soll einen Vertrag bis 2028 erhalten.



6. Tottenham Hotspur: Die Spurs intensivieren ihre Verhandlungen mit Manchester City bezüglich einer Verpflichtung des Flügelstürmers Savinho.

7. FC Brentford: Der Premier-League-Klub steht vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Mamadou Sangaré vom RC Lens für rund 48 Mio. Euro.

8. Coventry City: Der Premier-League-Aufsteiger schlägt auf der Torhüterposition zu und verpflichtet Carl

Rushworth von Brighton & Hove Albion für rund 26 Mio. Euro.

Serie A (Italien)

9. Inter Mailand: Innenverteidiger John Stones hat sich mündlich mit den Nerazzurri auf einen ablösefreien Wechsel verständigt. Der Medizincheck für den Zweijahresvertrag ist für Donnerstag angesetzt.

10. Juventus Turin: Das Interesse an einer festen Verpflichtung bzw. Verlängerung der Personalie Randal Kolo Muani hält an der Säbener-Schnittstelle in der Serie A weiter an.

La Liga (Spanien) & Ligue 1 (Frankreich)

11. Real Madrid: Die Königlichen planen fest mit Vinícius Júnior für die kommende Spielzeit und lassen Wechselgerüchten eine Absage erteilen. Zudem prüft Real Optionen für eine Offerte an Rodri.

12. OSC Lille: Lilles Präsident hat ein Transfergesuch von Flügelstürmer Matias Fernandez-Pardo abgelehnt. Der 21-jährige Belgier wird unter anderem von Liverpool, Arsenal, Chelsea und Atlético Madrid umworben.

Jupiler Pro League & Eredivisie

13. KRC Genk: Verliert mit Karetsas eines ihrer größten Talente an den BVB, generiert dadurch jedoch einen zweistelligen Millionen-Ablösesatz.

14. FC Twente: In den Niederlanden wird über eine verstärkte Verfolgung von Mittelfeld-Optionen verhandelt, darunter Spekulationen um Erstliga-Anfragen aus der Bundesliga.

Süper Lig & Weitere Ligen

15. Fenerbahçe: Der Klub aus Istanbul arbeitet intensiv an der Verpflichtung von Flügelspieler Ismaïla Sarr.

Der Inhalt des Berichts wurde mit Hilfe von KI erstellt.