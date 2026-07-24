»Kompakt stehen und gut verteidigen« – Hösbach will nachlegen Aufsteiger Hösbach/Bahnhof reist nach Auftaktsieg zur DJK Hain +++ Grünewald erwartet schweren Gang auf den Kunstrasen +++ Hain peilt den ersten Dreier an von Marco Baumgartner · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

Die DJK Hain will im ersten Heimspiel der neuen Saison dreifach punkten. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der 2. Spieltag der Landesliga Nordwest wird am Freitagabend unter anderem auf dem Kunstrasen in Hain eröffnet. Die heimische DJK empfängt dabei den Neuling SpVgg Hösbach/Bahnhof, der nach einem gelungenen Einstand mit breiter Brust anreist. Während die Gäste aus Hösbach ihren Topstart veredeln möchten, strebt Hain nach dem Remis zum Auftakt vor eigenem Publikum den ersten Saisonsieg an.

Hösbach/Bahnhof mit Rückenwind zum Kunstrasen Der Aufsteiger SpVgg Hösbach/Bahnhof erwischte einen Einstand nach Maß. Trotz eines frühen Rückstands drehte die Mannschaft das Spiel gegen den SV Vatan Spor Aschaffenburg – begünstigt durch eine Rote Karte für den Gegner kurz vor dem Pausenpfiff – und feierte am Ende einen verdienten 3:1-Heimsieg. Matchwinner war Robin Keske mit einem Doppelpack.

Nun steht die erste Auswärtsaufgabe auf dem Kunstrasenplatz der DJK Hain an. Spielertrainer Max Grünewald blickt zunächst zufrieden auf die gelungene Premiere zurück:

„Wir können nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Vatan Spor natürlich zufrieden sein. Wir haben aber gute 20–25 Minuten gebraucht, bis wir uns an die Landesliga bzw. das Spiel gewöhnt haben, was Zweikämpfe angeht, was die Schnelligkeit angeht.“ Im Anschluss fand der Neuling jedoch immer besser in die Partie und wusste die entscheidenden Momente konsequent für sich zu nutzen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit dann aber auch ein paar Aktionen, die uns in die Karten gespielt haben. Haben dann nach der Halbzeit auch direkt den 1:1-Ausgleich gemacht, was uns dann eben auch wieder in die Karten gespielt hat“, erklärt der Übungsleiter. Besonders die abgeklärte Vorstellung nach dem Platzverweis des Gegners hinterließ nachhaltigen Eindruck beim Spielertrainer: „Muss der Mannschaft aber trotzdem ein großes Kompliment machen, weil wir es dann auch in Überzahl gut gemacht haben, eigentlich keine Chancen mehr zugelassen haben und den Sieg dann auch verdient eingefahren haben.“