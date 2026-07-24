»Kompakt stehen und gut verteidigen« – Hösbach will nachlegen

Der 2. Spieltag der Landesliga Nordwest wird am Freitagabend unter anderem auf dem Kunstrasen in Hain eröffnet. Die heimische DJK empfängt dabei den Neuling SpVgg Hösbach/Bahnhof, der nach einem gelungenen Einstand mit breiter Brust anreist. Während die Gäste aus Hösbach ihren Topstart veredeln möchten, strebt Hain nach dem Remis zum Auftakt vor eigenem Publikum den ersten Saisonsieg an.
Der Aufsteiger SpVgg Hösbach/Bahnhof erwischte einen Einstand nach Maß. Trotz eines frühen Rückstands drehte die Mannschaft das Spiel gegen den SV Vatan Spor Aschaffenburg – begünstigt durch eine Rote Karte für den Gegner kurz vor dem Pausenpfiff – und feierte am Ende einen verdienten 3:1-Heimsieg. Matchwinner war Robin Keske mit einem Doppelpack.
Nun steht die erste Auswärtsaufgabe auf dem Kunstrasenplatz der DJK Hain an. Spielertrainer Max Grünewald blickt zunächst zufrieden auf die gelungene Premiere zurück:
„Wir können nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Vatan Spor natürlich zufrieden sein. Wir haben aber gute 20–25 Minuten gebraucht, bis wir uns an die Landesliga bzw. das Spiel gewöhnt haben, was Zweikämpfe angeht, was die Schnelligkeit angeht.“ Im Anschluss fand der Neuling jedoch immer besser in die Partie und wusste die entscheidenden Momente konsequent für sich zu nutzen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit dann aber auch ein paar Aktionen, die uns in die Karten gespielt haben. Haben dann nach der Halbzeit auch direkt den 1:1-Ausgleich gemacht, was uns dann eben auch wieder in die Karten gespielt hat“, erklärt der Übungsleiter. Besonders die abgeklärte Vorstellung nach dem Platzverweis des Gegners hinterließ nachhaltigen Eindruck beim Spielertrainer: „Muss der Mannschaft aber trotzdem ein großes Kompliment machen, weil wir es dann auch in Überzahl gut gemacht haben, eigentlich keine Chancen mehr zugelassen haben und den Sieg dann auch verdient eingefahren haben.“
Vor dem Freitagabendspiel zeigt Grünewald Respekt vor der schweren Aufgabe, zumal die Rahmenbedingungen ihre eigenen Tücken mit sich bringen: „Ja, im Hinblick auf das Auswärtsspiel auf dem Kunstrasen in Hain: Ich kenne die Mannschaft auch ein bisschen, aber jedes Spiel muss erst gespielt werden. Auch an einem Freitagabend nach der Arbeit ist das immer ein wenig überraschend.“ Ein weiterer Faktor ist der personelle Umbruch bei den Hausherren, der die Vorbereitung auf den Gegner erschwert. „Hain hat ja auch viele neue Spieler bekommen u.a. aus Aschaffenburg. Wichtig wird sein, dass wir uns auch dort wieder die Chancen erarbeiten und hinten wenig zulassen“, betont der Spielertrainer mit Blick auf den neu zusammengestellten Hainer Kader. Genau diese Ungewissheit macht die Aufgabe für den Aufsteiger knifflig: „Das ist eben noch etwas das Problem von neuen Kadern, weil sie schwer einzuschätzen sind. Daher gilt's einfach kompakt zu stehen und gut zu verteidigen.“
Personell bleibt der Kader der Gäste weitgehend unverändert, wie Grünewald bestätigt: „Personell wird sich nichts Großartiges verändern, bis auf Yassin Idrissou, der das Training leider abbrechen musste, gibt es keine weiteren Veränderungen fürs Wochenende.“
Die DJK Hain holte zum Saisonauftakt einen Punkt beim TSV Mönchröden. Oktay Sevim brachte die Hainer in der 34. Minute in Führung, die Postwendend egalisiert wurde. Gegen den Schwung des Aufsteigers will die Waimert-Elf nun den Heimvorteil nutzen und den ersten Dreier der noch jungen Spielzeit verbuchen.
Die weiteren Spiele des 2. Spieltags: