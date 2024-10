Kompakt - Klassentreffen der Kellerkinder beim Bahlinger SC

Fußball-Regionalligist Bahlinger SC erwartet am Samstag, 14 Uhr, in Hessen Kassel einen unmittelbaren Abstiegskonkurrenten. Der SC Freiburg II will sich mit einem Sieg in Göppingen oben festsetzen. Der zweite Saisonsieg stärkte indes beim FC 08 Villingen den Glauben an den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga. Am Samstag wartet beim Tabellenführer FSV Frankfurt die nächste große Herausforderung.