Komorowski uns Fortuna-U23 gehen getrennte Wege Acht Niederlagen in der Mittelrheinliga am Stück zu viel: Bogdan Komorowski geht von Bord

Nach einer sportlich enttäuschenden Phase in der Mittelrheinliga hat sich Cheftrainer Bogdan Komorowski dazu entschieden, den Platz auf dem Trainerstuhl des SC Fortuna Köln II zu räumen. Der 39-Jährige trat am Montag vier Spieltage vor Saisonende von seinem Amt zurück. Er kam damit einer Entscheidung der Vereinsführung zuvor, die nach der achten Niederlage in Folge – einem 0:2 bei Union Schafhausen – kurzfristig eine Krisensitzung einberufen hatte.

Komorowski hatte die U23 der Fortuna zur Saison 2022/23 übernommen. In seiner ersten Saison sicherte er mit dem Team am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt, ein Jahr später folgte mit Rang sieben die beste Platzierung der U23 seit Jahren. Nach einer ansprechenden Hinrunde in der laufenden Spielzeit stürzte die Mannschaft jedoch nach der Winterpause ab. Zwei Siegen und zwei Unentschieden folgten acht aufeinanderfolgende Niederlagen, sodass die Fortuna-Reserve in akute Abstiegsgefahr geriet und derzeit auf dem elften Tabellenplatz rangiert. Westendorf: "Trennung fällt mir alles andere als leicht"

LZ-Leiter Timo Westendorf äußerte sich zum Rücktritt: „Diese Trennung fällt mir in emotionaler Hinsicht alles andere als leicht. Die Zusammenarbeit mit Bogdan war stets von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt. Allerdings waren die negativen Ergebnisse der letzten Wochen und die damit verbundene Abwärtsspirale unserer U23 nicht in unserem Interesse. Wir werden jetzt nochmal alle Kräfte bündeln. Die Fortuna dankt ihm für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.“ Komorowski: "Ich liebe Fußball"