Komorowski-Debüt misslingt: SSVg Velbert bleibt sieglos

Der neue Übungsleiter der schlecht gestarteten SSVg Velbert steht seit Mittwoch fest und heißt Bogdan Komorowski. Sein Debüt an der Seitenlinie lief allerdings denkbar schlecht für seine Mannschaft, denn sein Team verlor deutlich mit 0:5 gegen Borussia Dortmund II und blieb somit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

In seiner ersten Partie für den neuen Verein wurde es allerdings schnell deutlich im Hinblick auf das Ergebnis. Schon nach 36. Minuten führten die Borussen mit 3:0. Aber auch in der zweiten Halbzeit schaffte es die SSVg nicht etwas gegen die starken Dortmunder zu kreieren und so kassierte sie zwei weitere Gegentreffer.

Der 39-jährige Übungsleiter trainierte in der vergangenen Saison noch die Truppe vom SC Fortuna Köln II, mit der er spät die Klasse in der Mittelrheinliga halten konnte. Nun soll er Velbert ebenfalls vor einem Abstieg bewahren.

Allerdings hatte es Komorowski auch nicht leicht bei seinem Debüt, denn er konnte erst eine Trainingseinheit mit seiner Mannschaft vor dem Duell mit Drittliga-Absteiger Borussia Dortmund II absolvieren. Daher blieb der Cheftrainer auch gelassen nach der Klatsche. "Ich sehe das als Chance, es in den nächsten Wochen besser zu machen. Wir haben jetzt eine komplette Trainingswoche und können uns auf Schalke vorbereiten. Dann schauen wir weiter", erklärte er dem RevierSport.

Komorowski bleibt zuversichtlich

Für die Velberter war es schon die achte Niederlage im zwölften Spiel. Hinzu kommen noch vier Unentschieden, aber einen Dreier konnte der Tabellenletzte noch nicht feiern. Durch Punktgewinne der direkten Konkurrenten sieht es immer düsterer für den Aufsteiger im Tabellenkeller aus.

Der neue Übungsleiter zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass er die Wende mit seinem Team schaffen kann. "Dafür machen wir das ja. Dafür spielen die Jungs Fußball. Ich bin zuversichtlich. Jedes Spiel fängt beim 0:0 an und es ist ein Elf-gegen-Elf. Das sind einfache Floskeln, aber es ist einfach so. Sonst hätte ich die Aufgabe nicht angetreten", sagte Komorowski.

Die Spielzeit ist noch lange und der 39-Jährige hat nun das erste Mal eine ganze Trainingswoche, um seine Mannschaft auf den kommenden Spieltag vorzubereiten. Da wartet der nächste harte Brocken auf Velbert, denn es geht gegen den FC Schalke 04 II, der mit 24 Punkten an der Tabellenspitze steht. Ob der neue Cheftrainer im Heimspiel gegen die Schalker für eine Überraschung sorgen kann, bleibt abzuwarten.