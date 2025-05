Kommt von Ligarivale Raisting: TSV Gilching holt Maxi König zurück

Doch private Umstände zwingen ihn zu einer Veränderung. „Ich werde im Oktober zum ersten Mal Vater“, sagt König, der in Planegg lebt und in Neuperlach für eine Versicherung arbeitet. „Die Fahrerei nach Raisting ist mir zu viel geworden“, erklärt er. Nun möchte er in Gilching wieder angreifen. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder eine bessere Rolle in der Bezirksliga spielen“, verkündet der 29-Jährige, der einst beim ESV Laim das Fußballspielen begonnen hatte. Über Stationen bei den Münchner Löwen, dem TSV Großhadern, Starnberg und Raisting kam er 2015 zum ersten Mal nach Gilching. „Ich hoffe, dass sowohl wir als auch die Raistinger nächste Saison in der Bezirksliga ganz vorne mitspielen“, so König.

„Wir sind sehr froh, dass er wieder zurück bei uns ist“, stellt sein neuer Trainer, Christian Rodenwald, klar, der vor seinem Karriereende noch mit König gemeinsam für Gilching auf dem Platz stand. Er hofft, dass sein neuer Schützling bis zum Trainingsauftakt wieder fit ist. Im Spiel gegen Bad Heilbrunn Anfang April sei ihm nach einem falschen Schritt Flüssigkeit ins Knie gelaufen, berichtet König. Dennoch trug er im Saisonfinale am Samstag beim 1:1 zu Hause gegen den FC Aich noch einmal für ein paar Minuten das Raistinger Trikot. „Ich wollte unbedingt noch das 100. Spiel für die erste Mannschaft machen“, erklärt König. Kurios: Für Gilching absolvierte er bislang auch exakt 100 Pflichtspiele in der ersten Mannschaft.