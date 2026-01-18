Ruben Reisig (l.) kommt aus Hoffenheim nach Essen. – Foto: Rot-Weiss Essen

Kommt von der TSG Hoffenheim: Ruben Reisig wechselt zu RWE Ruben Reisig zu Rot-Weiss Essen: Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Drittliga-Konkurrent TSG Hoffenheim II an die Essener Hafenstraße.rn Verlinkte Inhalte 3. Liga RW Essen Hoffenheim II Ruben Reisig

Rot-Weiss Essen verstärkt sich mit Ruben Reisig. Der 1,93 Meter große Mittelfeldspieler absolvierte erfolgreich den RWE-Medizincheck, unterschrieb am Sonntag in Essen seinen neuen Arbeitsvertrag und wechselt mit sofortiger Wirkung von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim an die Hafenstraße. Er wird künftig bei RWE mit der Rückennummer 16 auflaufen.

Der in Prien am Chiemsee geborene Reisig durchlief ab der U18 die Teams des VfR Aalen, für den er 2015 in der ersten Mannschaft in der 3. Liga debütierte. Nach seinem Wechsel zum 1. CfR Pforzheim in die Regionalliga folgten Zwischenstationen beim SSV Reutlingen 05, bei den Stuttgarter Kickers sowie beim SGV Freiberg. 2024 schloss Reisig sich dann der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim an, mit der er in seiner ersten Saison als Meister der Regionalliga Südwest den Aufstieg in die 3. Liga feiern konnte. Im Hinrunden-Spiel 2025/26 in Essen (3:1 für RWE) stand Reisig die vollen 90 Minuten auf dem Platz. In der aktuellen Saison kommt der Mittelfeldspieler auf 18 Startelfeinsätze, in denen er zwei Tore vorbereiten konnte.