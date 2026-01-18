Kommt von der TSG Hoffenheim: Ruben Reisig wechselt zu RWE

Rot-Weiss Essen verstärkt sich mit Ruben Reisig. Der 1,93 Meter große Mittelfeldspieler absolvierte erfolgreich den RWE-Medizincheck, unterschrieb am Sonntag in Essen seinen neuen Arbeitsvertrag und wechselt mit sofortiger Wirkung von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim an die Hafenstraße. Er wird künftig bei RWE mit der Rückennummer 16 auflaufen.
Der in Prien am Chiemsee geborene Reisig durchlief ab der U18 die Teams des VfR Aalen, für den er 2015 in der ersten Mannschaft in der 3. Liga debütierte. Nach seinem Wechsel zum 1. CfR Pforzheim in die Regionalliga folgten Zwischenstationen beim SSV Reutlingen 05, bei den Stuttgarter Kickers sowie beim SGV Freiberg.
2024 schloss Reisig sich dann der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim an, mit der er in seiner ersten Saison als Meister der Regionalliga Südwest den Aufstieg in die 3. Liga feiern konnte. Im Hinrunden-Spiel 2025/26 in Essen (3:1 für RWE) stand Reisig die vollen 90 Minuten auf dem Platz. In der aktuellen Saison kommt der Mittelfeldspieler auf 18 Startelfeinsätze, in denen er zwei Tore vorbereiten konnte.
RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Mit Ruben bekommen wir einen körperlich starken defensiven Mittelfeldspieler. Für unseren Hafenstraßenfußball bringt er die passende Dynamik, Mentalität und Zweikampfstärke mit. Sein starkes Kopfballspiel kann defensiv wie offensiv für uns von Vorteil sein. Gerade im Kontext der jungen Hoffenheimer Mannschaft nahm er eine zentrale Führungsrolle ein und brachte Stabilität und Orientierung ins Team. All diese Qualitäten haben uns davon überzeugt, dass Ruben eine ideale Ergänzung für unseren Kader darstellt. Er wird unsere Möglichkeiten im Mittelfeld erweitern.“
Ruben Reisig sagt: „Als das Angebot von RWE kam, musste ich nicht lange überlegen. Der Verein bringt eine enorme Strahlkraft und Power mit, die man in der ganzen Liga spüren kann. Das spiegelt sich in den Strukturen des Vereins, in der intensiven Spielweise sowie in den unglaublichen Fans wieder, die die Mannschaft Woche für Woche auswärts wie zuhause unterstützen. Davon konnte ich mir in der Hinrunde selbst ein gutes Bild machen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und die Mannschaft nun kennenzulernen. Ich werde möglichst schnell an der Hafenstraße alles reinhauen.“