Kommt vom TSV 1860 II: TSV Gilching holt Maximilian Karl zurück

Für Maximilian Karl war es in seiner noch jungen Fußballerlaufbahn lange Zeit ausschließlich bergauf gegangen. Beim SV Waldeck-Obermenzing groß geworden, wechselte er im Sommer 2022 zum TSV Gilching-Argelsried in die Landesliga. Nach einer starken Saison wurde Gilchings Kooperationspartner TSV 1860 München auf den talentierten Mittelfeldspieler aufmerksam. Karl wurde prompt zum festen Bestandteil der in der Bayernliga spielenden zweiten Mannschaft. Doch die abgelaufene Saison verlief nicht mehr optimal. Aufgrund zahlreicher Blessuren und Krankheiten kam Karl nur zu drei Einsätzen bei den Löwen, die die Bayernliga-Meisterschaft knapp verpassten. „Er hat sich entschlossen, wieder einen Schritt zurück zu machen. Manchmal kann das aber auch später wieder einen Schritt vorwärts bedeuten, er ist ja noch jung“, sagt Christian Rodenwald. Gilchings Trainer konnte ihn davon überzeugen, in der nächsten Saison in der Bezirksliga Süd aufzulaufen.

„Er hat sich entschlossen, wieder einen Schritt zurück zu machen.“