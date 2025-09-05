Kommt in St.Leon die Vergnügungssteuer?

Für VfB-Coach Patrick Vogelbacher ist jedes Spiel viel geboten. – Foto: Berthold Gebhard

Tore sind garantiert, wenn der VfB St.Leon diese Saison antritt. Am Sonntag gegen den FC Dossenheim wäre, natürlich nicht ganz ernstgemeint, eine Vergnügungssteuer zum Eintrittspreis angebracht (Anpfiff, 15 Uhr).

Im Schnitt fallen sechs Tore in Spielen mit Beteiligung des VfB St.Leon – 17 vorne und 13 hinten. Es ist immer etwas geboten, der Unterhaltungswert ist hoch, wenn die Gelb-Schwarzen des Trainertrios Vogelbacher/Bender/Weber auflaufen. "Eine Vergnügungssteuer finde ich als Finanzbeamter ganz passend", schmunzelt Benjamin Schneider. Der Sportliche Leiter des VfB sagt: "Wir wollen unseren Zuschauern etwas bieten, wobei wir aber zu viele Gegentore bekommen." Die Gründe dafür liegen auf der Hand, wie er weiß: "Die letzten Partien sind wir meist mit 13 Feldspielern angegangen, da wird es eben schwierig von außen mit Wechseln zu reagieren."

Fast genauso oft "scheppert" es beim FC Dossenheim. Der Aufsteiger bekommt die „Schotten“ noch nicht dicht und findet sich mit einem Zähler und 8:19 Toren in der harten Landesliga-Realität im Tabellenkeller wieder. Nur der Mitaufsteiger Türkspor Eppingen ist noch schlechter gestartet. "Egal wie dünn wir besetzt sind, gegen Dossenheim ist ein Heimsieg Pflicht", sagt Schneider, der die sich früh abzeichnenden Tendenzen in der Landesliga nicht unterschätzt, "wir wollen unbedingt in der oberen Hälfte mit dabei sein."