„Kommt Gegenwehr, wird es schwierig“ – VfB Forstinning unterliegt Abstiegskonkurrent VfR Garching

Der VfB Forstinning ist immer weiter in den Abstiegskampf der Landesliga Südost involviert. Im Kellerduell beim VfR Garching unterlag die Coric-Elf.

Nach den Verletzungs- und Krankheitsausfällen der letzten zwei Wochen verlängerte mit Stanislav Stankic der designierte Torhüter für die Partie in Garching die Liste während des Aufwärmens. Stankic wäre für den zuletzt eingesetzten, aber angeschlagenen Michael Heidfeld ins Tor gerückt. Nun musste Coric improvisieren und Heidfeld trotzdem aufstellen, von der Reservemannschaft reiste flugs noch Marlon Dunker nach. Dann erlebte Forstinning auch noch eine völlig verkorkste erste Halbzeit.

„Es war nicht so, dass uns Garching an die Wand gespielt hat“, erklärte Coric frustriert nach der Partie. Doch mit einer effektiven Chancenverwertung ebnete sich Garching den Weg zu den drei Punkten. Ismaila Coulibaly überlief in der 19. Spielminute Forstinnings nicht rechtzeitig rausrückenden Schlussmann Heidfeld und schob zum 1:0 ein. Beim 2:0, seinem zweiten Tagestreffer, überlupfte Coulibaly den VfB-Keeper (32.) und sorgte schon früh für eine Vorentscheidung.

„Wir waren nicht zwingend genug in der Offensive. Zu viele kleine Fehler summieren sich dann. Und mit einem Rückstand tun wir uns im Spielaufbau schwer.“ Coric sprach also einige Negativaspekte an und vermisste auch eine gewisse Nehmermentalität bei seinen Akteuren. „Wir kriegen unsere individuelle Qualität nicht auf den Platz. Es ist eben Landesliga und kein Futsal. Wenn Gegenwehr kommt, wird es schwierig.“

Anschlusstreffer von Aleksandar Novakovic kommt zu spät

Im zweiten Abschnitt zeigte sich Forstinning engagierter, strahlte aber weiter zu wenig Gefahr auf das VfR-Gehäuse aus. Mitte der zweiten Halbzeit verpasste Emir Yildirim mit seinem Abschluss aus ganz kurzer Distanz den möglichen Anschluss. Als kleiner Lichtblick erwies sich dann Aleksandar Novakovic, nach Erkrankung zunächst auf der Bank und ab der 53. Minute im Spiel.

„Das macht er dann auch richtig gut bei seinem Treffer zum 1:2“, lobte Coric den jungen Akteur (85.). Doch der Anschluss kam zu spät, Garching hielt den VfB erfolgreich vom eigenen Strafraum fern und ließ keine Chance zum Ausgleich mehr zu. In der Nachspielzeit kassierte VfB-Kapitän Nico Weismor noch die gelb-rote Karte nach seinem wohl berechtigten Hinweis an den Schiedsrichter über die dürftig ausgefallene Nachspielzeit von gerade einmal drei Minuten.