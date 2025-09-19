„Kommt eine Wucht auf uns zu“

Für die SV Elversberg geht es an diesem Wochenende nach Niedersachen: Am Samstag, 20. September, tritt die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Wagner bei Eintracht Braunschweig an. Der Anpfiff im Eintracht-Stadion erfolgt um 13.00 Uhr. Die Vorfreude auf das Duell ist dabei groß – genauso wie der Respekt vor dem Gegner.

Nachdem Braunschweig vergangene Saison noch die Relegation überstehen musste, um den Klassenerhalt zu schaffen, ist die Eintracht in diesem Sommer gut in die neue Saison gestartet. „Ich glaube, die meisten haben das Pokal-Spiel gegen den VfB Stuttgart gesehen, in dem sie wirklich sehr leidenschaftlich gespielt, aber auch guten Fußball gezeigt und tolle Tore geschossen haben“, sagt Vincent Wagner: „Demzufolge wissen wir, was uns erwartet. In Braunschweig zu spielen, ist eine Herausforderung. Da kommt schon eine ordentliche Wucht auf uns zu.“

Abgesehen von dem knappen Pokal-Aus im Elfmeterschießen gegen Stuttgart konnte Braunschweig nach seinen beiden Auftakt-Siegen in der Liga zwar nicht mehr dreifach punkten, hat aber dennoch ansprechende Leistungen gezeigt. „Sie haben sehr gefährliche Konterspieler, sind gut bei Standards und spielen im eigenen Stadion mit den Fans im Rücken – da gibt es schon einige Dinge, die auf uns zukommen“, sagt Wagner, ergänzt aber: „Unsere Jungs haben in dieser kurzen Woche sehr gut und intensiv gearbeitet. Wir freuen uns auf das Spiel.“ Dem SVE-Trainer steht dabei nach aktuellem Stand derselbe Kader wie zuvor zur Verfügung.