Kommt eine neue Ligareform?

Grünberg. „Spielklassenstrukturreform“ – so heißt das Wortungetüm, mit dem auch für alle heimischen Fußballvereine tiefgreifende Veränderungen im Spielbetrieb einhergehen könnten. In Person von Verbandsfußballwart Matthias Schmelz hat der Hessische Fußball-Verband (HFV), der die Reform vorantreibt, am Montagabend in der Sportschule Grünberg Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit vorgestellt. Erstmals wurden dabei auch konkrete Pläne für ein neues Ligamodell von der Hessenliga abwärts präsentiert. Dieses sieht die Schaffung einer neuen Spielklasse zwischen der Hessen- und den bisherigen Verbandsligen vor. Diese Redaktion fasst den aktuellen Stand der Reformpläne in sechs Fragen und Antworten zusammen.

Anlass ist laut Verband das seit Jahren zunehmende „Mannschaftssterben“. In Zahlen: Zwischen der Saison 2009/10 und der aktuellen Runde ist bei den gemeldeten Mannschaften im Schnitt ein Rückgang von 19 Prozent zu verzeichnen, der in einigen Regionen sogar noch größer ausfällt, so in Gießen/Marburg (27 Prozent). Diese rückläufigen Zahlen bringen das bestehende Spielsystem aus HFV-Sicht an seine Grenzen, weil ein beständiger Spielbetrieb nicht mehr gewährleistet werden kann – zumindest nicht unter vertretbarem Aufwand. In der Folge leide die sportliche Qualität und der Spielbetrieb werde unattraktiver.

Oberstes Ziel des HFV ist es, den Trend zu rückläufigen Mannschaftszahlen zu verlangsamen, im Idealfall zu stoppen. Um den Vereinsfußball in Hessen auf zukunftsfähige Beine zu stellen, möchte der HFV weniger Spielklassen als bislang auf Verbandsebene ansiedeln – und damit die Kreisebene mit mehr Mannschaften stärken. „Oben ausdünnen, um unten breiter zu werden“, wie es Verbandsfußballwart Matthias Schmelz formulierte. Auch die Planbarkeit für die Vereine soll durch eine einheitliche Auf- und Abstiegsregelung erhöht, die Abhängigkeit von den Ligen darüber reduziert werden.

Wurden die Vereine mit einbezogen?

Ja, mit dem Start der HFV-Projektgruppe 2024 wurde eine hessenweite Online-Befragung zu grundlegenden Faktoren des Spielbetriebs durchgeführt. Vereinsfunktionäre, Trainer, Schiedsrichter und Spieler aus den sechs Regionen des HFV (Kassel, Gießen/Marburg, Fulda, Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden) mit ihren insgesamt 32 Fußballkreisen nahmen daran teil. Die Ergebnisse zeigten unter anderem eine breite Zustimmung für eine Klassengröße von 15 bis 16 Mannschaften, 25 bis 30 Pflichtspiele pro Saison, ein wöchentliches Spiel und das bisherige Spielmodell „Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückrunde“. Auf Basis dieser Ergebnisse fanden zuletzt Workshops in allen Regionen statt, zu denen die jeweiligen Kreisfußballwarte Teilnehmer aus allen Interessensgruppen nominieren konnten.

Wie sehen die Pläne zu einer Ligareform konkret aus?

Aktuell ist der Spielbetrieb von der Hessenliga abwärts im „1-3-8-25-Modell“ organisiert. Heißt: eine Hessenliga, drei Verbandsligen, acht Gruppenligen und 25 Kreisoberligen. In die weitere Abstimmung mit den Vereinen geht der HFV nun mit einem „1-2-4-8-Modell“. Meint also: eine Hessenliga, zwei Staffeln einer neu eingezogenen Spielklasse, vier Verbandsligen und acht Gruppenligen.

Der Gruppenliga-Spielbetrieb soll künftig von den Regionen organisiert werden. Daraus ergibt sich: Statt wie aktuell 205 Mannschaften könnte es im neuen Modell bald nur noch 111 bis 112 Teams unter Verbands-Zuständigkeit (Ebenen 1-2-4) geben – und zwar innerhalb eines kreis- und regionsübergreifenden Spielbetriebs in den entsprechenden Klassen.

Bleiben dürfte es auch im neuen Modell bei 25 Kreisoberligen – zumindest vorläufig, denn der HFV sieht auf lange Sicht eine Reduzierung der „KOL-Zahl“ auf bestenfalls 16 als wünschenswert an.

Warum favorisiert der Verband das 1-2-4-8-Modell?

Weil laut HFV nur in diesem Modell alle zentralen Punkte berücksichtigt werden können, die sich aus der Online-Befragung und den Regional-Workshops ergeben haben. Unter anderem: Aufstiegsrecht für den Meister (nicht für Zweitvertretungen, wenn die erste Mannschaft in der nächsthöheren Liga spielt), maximal drei Absteiger (inklusive Relegationsteilnehmer), Einteilung der Ligen nach Fahrzeit oder Kilometern und 16 Teams pro Liga. Ausnahme hier: Die Hessenliga müsse als „Puffer“ zwischen Regional- und Verbandsligen dienen und variabel in der Zahl der Mannschaften gestaltet werden.

Wie geht es jetzt weiter?

Noch ist nichts beschlossene Sache. Der HFV sieht auf Basis seines favorisierten Modells in den nächsten Wochen einen weiteren Austausch mit den Regionen und Kreisen vor. Einigungen und Maßnahmen sollen, so Matthias Schmelz, spätestens auf dem Verbandstag 2026 mit breiter Legitimation beschlossen werden, seien aber im besten Fall schon in den nächsten zwei bis drei Monaten wünschenswert.

Nach möglichen ersten Schritten in der Saison 2026/27 ließe sich eine Umsetzung des 1-2-4-8-Modells durch das einmalige Erhöhen der Verbandsligen auf vier (Übergangssaison 2027/28) und das spätere Einschieben einer Ebene zwischen Hessen- und Verbandsliga in der Saison 2028/29 erreichen.





