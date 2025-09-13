Kommt der SVH zurück in die Erfolgsspur?

Das anstehende Auswärtsspiel des SV Haidlfing gegen die SG Pfaffenberg/Oberlindhart am Sonntag wird eine Premiere. Erstmalig stehen sich beide Teams in ihrer Vereinshistorie gegenüber, deshalb wird es spannend, wie die Trainer ihre Mannschaften auf den unbekannten Gegner einstellen. In der Tabelle liegen beide Teams mit nur einem Punkt Unterschied auseinander. Der Trend spricht etwas für die Gastgeber, die ihre einzige Niederlage zum Saisonauftakt gegen Gottfrieding kassierten und seitdem ungeschlagen sind. Am letzten Spieltag überzeugten die Gastgeber mit einem 4:0 Sieg in Hainsbach. Der SV Haidlfing möchte sich von der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen die SpVgg Niederaichbach erholen. Spielertrainer Christoph Stoiber, sowie die Routiniers Glück und Wieder werden ihre Mitspieler motivieren, um gestärkt in Pfaffenberg aufzutreten und den Haidlfinger Fans ein starkes Spiel zu bieten.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist man in Haidlfing nicht gänzlich unzufrieden. Das Gesicht der Mannschaft hat sich gegenüber der Vorsaison deutlich verändert. Es ist dennoch festzuhalten, dass sich die Mannschaft erst noch finden muss. Die Einstellung der Spieler passt, jedoch greifen noch nicht alle Zahnrädchen ineinander. Die Spiele gegen gleichwertige Gegner gingen verloren, da man zu ungeduldig und forsch agierte. Dadurch wurden die Defensivaufgaben vernachlässigt und die 50/50-Spiele wurden aus der Hand gegeben. Spielertrainer Stoiber wird seine Mannen die vielen positiven Aspekte der bisherigen Saison mitgeben und auf die abzustellenden Nachlässigkeiten mit Nachdruck hinweisen. Durch kurzfristige Krankheit steht, neben dem langfristigen Ausfall von Tom Stoiber, ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Jonas Straßl. Für Max Reithmaier kommt ein Einsatz noch zu früh. Die Offensive beleben wird Leon Eckhardt, der aus dem Urlaub zurückkommt.