Kommt der Sprung auf Platz drei? Garching empfängt Rohrbach Nach zwei Siegen in Serie Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord VfR Garching Rohrbach Mike Niebauer

Genau ein Drittel der Bezirksligasaison ist gespielt und für die Fußballer des VfR Garching geht am Horizont die Sonne auf. Mit 18 Punkten nach zehn Spielen können sie sich in der Tabelle nach vorne orientieren und mit einem Sieg gegen den TSV Rohrbach (Freitag, 20 Uhr, Sportanlage Schleißheimer Straße) könnte man theoretisch sogar über den Relegationsplatz reden.

Garching – VfR-Trainer Mike Niebauer ist noch etwas vorsichtig und denkt nicht viel darüber nach, wie viel Spitzenmannschaft die Garchinger schon sind. „Wir müssen Leistungen wie die erste Halbzeit gegen München 54 jetzt konstant über 90 Minuten bringen“, sagt der Trainer. Für die Englische Woche hatte er sieben Punkte als Ziel ausgegeben, aber nun nach zwei Siegen will man gleich die vollen neun Punkte. Heute, 20:00 Uhr VfR Garching VfR Garching TSV Rohrbach Rohrbach 20:00 PUSH

Der am Dienstag fehlende Staas Mitko ist gegen Rohrbach wieder dabei und er ist für den Trainer ein Eckpfeiler der defensiven Stabilität. Dem Rückkehrer gegenüber steht aber auch das eine oder andere Fragezeichen. Oliver Stefanovic, der im Spielaufbau von hinten heraus wichtig ist, musste mit muskulären Problemen zur Pause raus. Niebauers Trainer-Partner Niko Salassidis wird sicher nicht dabei sein nach einem schweren Zusammenprall mit einer Gehirnerschütterung. Rohrbach wird zum Gradmesser