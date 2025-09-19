Kommt der Sprung an die Spitze? Grünwald reist nach Freilassing

Fünf Mal nicht verloren, zuletzt sieben Punkte in der Englischen Woche gesammelt: Vor dem Spiel beim ESV Freilassing an diesem Freitag (Anstoß 19 Uhr) stimmt die Richtung beim TSV Grünwald, den nur drei Punkte von der Landesliga-Spitze trennen.

Grünwald – Trainer Sebastian Koch ist begeistert von seiner Mannschaft: „Man spürt in jeder Minute, dass hier gerade etwas Besonderes entsteht. Trotz Verletzungen, trotz kleinem Kader, trotz aller Widerstände wächst ein Team zusammen, das bereit ist, sich für jeden Meter zu zerreißen.“ Dabei standen beim 1:1 in Karlsfeld, beim 1:0 in Kirchheim und beim 4:1 gegen Unterföhring neun Feldspieler dreimal in der Anfangself.

Für Koch ist die Stabilität vor allem Kopfsache: „Diese Mentalität, dieser Glaube aneinander, das ist die Basis für alles, was wir erreichen wollen.“ Zwei Routiniers gehen voran: „Wenn man sieht, wie Michael Hutterer mit seinen 35 Jahren neunzig Minuten läuft…“, schwärmt Koch.

Daniel Leugner wiederum war in der Englischen Woche der Mann für die wichtigen Tore, erzielte in Karlsfeld den Ausgleich, in Kirchheim den Treffer des Abends und gegen Unterföhring die 1:0-Führung. Ein junger Neuzugang überzeugte ebenfalls: Min Park kam vom SV Neuperlach, feierte in Karlsfeld zur Pause sein Debüt und spielt seither durch.

Co-Trainer Florian de Prato lotste den 21-Jährigen an die Keltenstraße. „Ich kannte ihn überhaupt nicht“, gibt Koch zu, doch nun ist er überzeugt: „Die linke Verteidigerposition war eine offene Baustelle und er überrascht positiv, spielt das, wie es sich gehört, hält die Position und setzt offensive Akzente.“

Verlängertes Wochenende nagt an den Kräften

Jetzt wartet wieder der normale Rhythmus auf den TSV. „Körperlich hat das lange Wochenende gut getan. Wir mussten aber die Trainingssteuerung dosieren, denn Freitag in Freilassing ist auch nicht ohne“, gibt Koch zu bedenken. „Sie sind heimstark, kommen zu neunzig Prozent übers Kollektiv, mit schnellem Umschaltspiel.“ Zu beachten sei außerdem der siebenfache Torschütze Timo Portenkirchner: „Ihr gefährlichster Mann.“

Bei den Grün-Weißen fehlt Nick Starke (Urlaub), dafür ergänzen die Rekonvaleszenten David Lucksch und Clemens Kubina den nach wir vor dünnen Kader. „Wir brauchen die Mentalität der vergangenen Spiele, gepaart mit Qualität und Spaß“, sagt Koch, der glaubt, dass seine Mannschaft den Aufwärtstrend noch ausbauen kann:

„Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Aber wenn ich sehe, wie sich diese Jungs gegenseitig tragen, dann bin ich überzeugt: Mit diesem Herzblut können wir jede Herausforderung annehmen.“ (um)

TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Kubina, Wanzeck, Park, Hutterer, Keller, Leugner, Halbich, Stjepanovic, Kosuch