Kommt der neunte Sieg in Folge? Haching II begrüßt Grünwald zum Derby

Unterhaching – Für die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching gibt es nicht wirklich Derbys. Auch Spiele gegen die Vereine der näheren Umgebungen werden ohne die großen Emotionen betrachtet. So freut man sich beim Heimspiel gegen den TSV Grünwald (Donnerstag, 19.30 Uhr, Sportpark Neuried) auf einen Gegner, der sportlich eine echte Challenge darstellt.

Mit acht Siegen in Folge ist Haching II das Super-Team der Stunde in der Landesliga Südost und hat schon fünf Punkte auf den ersten Verfolger. Grünwald hat zuletzt wieder Boden verloren mit einem Zähler aus zwei Partien und damit fehlen nun acht Punkte zu Haching. „Für die ist es vielleicht die letzte Chance, um vorne mitzuspielen“, sagt der Hachinger Trainer Robert Rakaric. Er genießt die Ausgangslage mit deutlich mehr Erfolgsdruck beim Kontrahenten.

Beim TSV Grünwald muss die Mannschaft nach dem wilden 3:4 gegen Aubing die Reaktion zeigen. „Solche Spiele gehören zum Entwicklungsprozess einer Mannschaft dazu“, sagt Trainer Sebastian Koch. Dieses letzte Spiel habe gezeigt, dass man nicht nachlassen darf, „sondern Wille, Konzentration und Leidenschaft über 90 Minuten auf den Platz gebracht werden müssen. Genau das erwarte ich im nächsten Spiel gegen den Tabellenführer SpVgg Unterhaching II.“

Dort brauche sein Team Mut, Geschlossenheit und das Selbstverständnis, auch gegen eine Top-Mannschaft bestehen zu können. Koch verspricht einen TSV Grünwald auf Augenhöhe: „Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen – das Gesicht, das wir uns erarbeitet haben. Wenn wir als Team zusammenstehen, unsere Tugenden abrufen und an uns glauben, dann können wir auch aus solchen Rückschlägen wie gegen Aubing gestärkt hervorgehen.“

Erneut wenige Alternativen bei den Vorstädtern

Auf der anderen Seite könnte es beim Hachinger Mini-Kader diesmal richtig eng werden. Die Spieltagsmannschaft hat eigentlich schon die gesamte Saison immer nur einen bis zwei Ersatzspieler. Aber selbst diese kleine Besetzung der Bank wackelt nun gegen Grünwald. Zuletzt in Freilassing knickte Marinus Spann um und ist mit einem angerissenen Band der erste Verletzte der Saison bei Haching II.

Dazu macht die derzeit im Raum München grassierende Krankheitswelle auch keinen Bogen um den kleinsten Kader der Landesliga Südost. „Ich hoffe, wenigsten den einen oder anderen Spieler auf der Bank zu haben“, gibt sich der Hachinger Trainer Robert Rakaric vorsichtig optimistisch. Große Optionen hat man im Verein nicht. So gibt es keine Alten Herren und der jüngere Jahrgang der U19 darf in der Landesliga nicht eingesetzt werden. Wirklich große Möglichkeiten hat man nicht, aber dafür das Team der Stunde mit einem unfassbaren Lauf.