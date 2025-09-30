Beim Derby gegen den SV Sodingen 2023: Das ist Antonio Molina. – Foto: Mario Sachsenweger

Kommt der Nachfolger von Kevin Großkreutz aus der Oberliga? Der VfB 03 Hilden gibt die Trennung von Sportchef Antonio Molina bekannt. Der langjährige Coach des TSV Meerbusch soll Nachfolger von Weltmeister Kevin Großkreutz beim SC Wacker Obercastrop werden.

Je nach Route liegen zwischen dem VfB 03 Hilden und dem SV Wacker Obercastrop zwischen 60 und 80 Kilometer, darüber hinaus trennen beide Klubs die Grenzen der Fußballverbände Niederrhein und Westfalen. Sonach gibt es auf den ersten Blick keine direkte Verbindung zwischen beiden Vereinen, wäre da nicht eine Meldung des Oberligisten aus Hilden am Dienstag.

Nachfolger von Kevin Großkreutz Der gibt nämlich bekannt, dass Sportchef Antonio Molina seinen Vertrag auf eigenen Wunsch hat auflösen lassen. „Toni kam mit dem Wunsch der Vertragsauflösung auf uns zu, um sich einer neuen Aufgabe als Trainer zu stellen. Dies haben wir Toni immer zugesichert und es war uns klar, dass Toni irgendwann mal wieder auf dem Platz stehen möchte. Wir bedanken uns bei Toni für seinen enormen Einsatz beim VfB und wünschen ihm bei seiner zukünftigen Aufgabe alles erdenklich Gute! Irgendwann werden sich unsere Wege wieder kreuzen!“, teilt Maximilian Kulesza, 1. Vorsitzender der "Zwerge" mit.

Molina (52) heuerte nach seiner Zeit beim TSV Meerbusch (2017 bis 2022) bei Wacker Obercastrop in der Westfalenliga an - und kehrt nun zurück, wie der RevierSport meldet. Der erfahrene Coach soll Nachfolger von Weltmeister Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm werden und damit nach nach der Trennung im Winter 2023/24 zum Klub zurückkehren. Wacker Obercastrop mit Schlüsselspiel gegen SSV Buer