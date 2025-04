Kommt der FC Holzhausen nochmal an Türkspor Neckarsulm ran?

Spf. S.-Hall

Am 25. Spieltag der Verbandsliga Württemberg stehen richtungsweisende Partien an. Während Türkspor Neckarsulm weiter um die Meisterschaft kämpft, geht es für zahlreiche Teams ums Überleben im Abstiegskampf. Spannung ist garantiert, insbesondere bei den Duellen, die den Verbleib in der Liga sichern sollen.