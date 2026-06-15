Kommerns Frauen verteidigen Kreispokaltitel

Grenzenloser Jubel beim Kommerns Frauenmannschaft nach der erfolgreichen Titelverteidung – Foto: Rocco Bartsch

Im Wälschbachstadion in Kommern fand am Sonntag das mit Spannung erwartete Kreispokalendspiel der Frauen zwischen dem VfL Kommern und dem TuS Zülpich statt. Vor über 400 Zuschauern startete die Partie mit einem frühen Höhepunkt: In der 13. Minute brachte Lena Berend die Gäste mit einem Abstaubertor Führung. Vorausgegangen war ein Freistoß von Celine Hilgers , den Julia Poth per Kopf an den linken Pfosten setzte. Die Kommernerinnen, die in der ersten Halbzeit bereits das aktivere Team waren, reagierten mit Ruhe und versuchten den Druck stetig zu erhöhen, konnten jedoch bis zur Pause keine ihrer wenigen Chancen nutzen.

Nach dem Seitenwechsel neutralisierte sich beide Teams zunächst. Jana Opgenorth, die auffälligste Spielerin des Spiels, glich in der 59. Minute aus, nachdem sie den Ball von Torhüterin Mona Hinz in den Lauf bekam und eiskalt vor dem Tor die Übersicht bewies und zum umjubelten 1:1 Ausgleich traf. Die Partie im jetzt lautstarken Stadion kippte, als Kommern mit einem Überzahlspiel nach einer Gelb-Roten Karte für Celine Hilgers (74. Minute) die Kontrolle über das Spiel übernahm. In der spannenden Schlussphase, in der Zülpich durch Lena Berend und kurz vor Ende Julia Poth Chancen zu Toren hatte, setzte sich Stefanie Möseler in der 89. Minute mit Erfolg durch. Nach einem Dribbling von der gegnerischen Eckfahne aus zog sie in Richtung Tor und traf mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. Der Ball landete am Innenpfosten und ging danach ins Netz. Der Jubel der Kommerner war danach grenzenlos, denn schließlich verteidigten sie ihren Titel durch den knappen aber durchaus verdienten 2:1-Sieg. Ina Schneiders und erneut Möseler verpassten zwar noch die endgültige Endscheidung. Das machte aber am Ende nichts mehr. Ein versöhnlicher Abschluss für die Wagner-Elf, die trotz des verpassten Aufstiegs den Pokal erneut in die Höhe stemmen konnte.