Kommentar zur Schweinfurter Meisterschaft: Gunst der Stunde genutzt

Die Schnüdel profitierten aber nach der Winterpause auch von der Schwäche der Konkurrenz. Es ist ja nicht so, dass die 05er in der Frühjahrsrunde durch die Regionalliga Bayern marschiert wären. Drei Heimpleiten in Folge gegen Schwaben Augsburg, Ansbach und die Bayern-Amateure oder das magere Remis in Aschaffenburg - die Schweinfurter boten den Aufstiegsrivalen durchaus Angriffsfläche an. Doch weder die Würzburger Kickers, noch die SpVgg Bayreuth oder der FC Bayern II konnten die Schwächephase der Schweinfurter nutzen. Mit aktuell 65 Punkten steht der FC 05 zwei Spieltage vor Schluss als Meister fest. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison holten die Kickers den Titel mit 82 Punkten. Im Jahr davor spielte die SpVgg Unterhaching gar 86 Punkte ein, allerdings auch aus 38 Partien.



Die vor der Saison als Aufstiegsfavoriten gehandelten Würzburger haben eine Saison zum Vergessen hinter sich. Der unrühmliche Auftritt von Teilen des eigenen Anhangs vergangenen Freitag in Schweinfurt passte ins Bild einer vermurksten Spielzeit 2024/25. Der Schock des so dramatisch verpassten Aufstiegs im vergangenen Sommer hing wie ein Schatten über dem Dallenberg. Ein Plan B war nach dem knappen Scheitern lange Zeit nicht zu erkennen. Zwei Trainer schafften es nicht, der launischen Diva vom Main Konstanz einzubläuen. Was bleibt ist der Eindruck: Hier wurde eine große Chance fahrlässig vergeben. In der kommenden Saison steht für den Meister der Regionalliga Bayern wieder der quälende Gang in die Relegation an. Sportdirektor Sebastian Neumann, der seinen Vertrag unlängst bis 2027 verlängert hat, steht vor einer Mammutaufgabe. Nach zwei Fehlgriffen in Person von Markus Zschiesche und Martin Lanig sollte die nächste Patrone in Sachen Cheftrainer sitzen, sonst dürfte sich auch Neumann bald unangenehmen Fragen stellen müssen. Das Gesicht der Mannschaft dürfte sich erneut stark verändern. Der bisherige Kader ist den Beweis schuldig geblieben, liefern zu können.



Das Gefühl einer verpassten Gelegenheit dürfte auch die SpVgg Bayreuth haben. Da war mehr drin! Auch die „Oldschdod“ präsentierte sich viel zu inkonstant, um wirklich ein Wort um den Titel mitreden zu können. Zudem lenkten arge finanzielle Probleme - die Bayreuther drücken 500.000 Euro an Schulden - den Fokus immer wieder vom Wesentlichen ab.



Und die Bayern? Überzeugten im Anfangsstadium der Saison mit rasanten Auftritten beispielsweise gegen Bayreuth und Würzburg. Spieler wie Nestory Irankunda, mittlerweile 19, verzückten die Zuschauer. Dem jungen Australier zuzusehen, wie er im Vollsprint mit dem Ball am Fuß Richtung Tor jagte, war eine Augenweide. Im Winter allerdings gab der Verein einige hochtalentierte Akteure wie Irankunda oder auch Adam Aznou zur Leihe ins Ausland ab - und damit auch die Chance auf den Titel her. Anführer Timo Kern beendete zudem seine Karriere. Den Qualitätsverlust konnten die Bayern-Youngsters nicht kompensieren. Mit vier Niederlagen in Folge nach dem Re-Start legten die "Roten" einen Horrorstart hin - das frühe Aus im Titelrennen.