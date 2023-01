Kommentar zur Polter-PK: Widersprüche und ein Alibi – Köllners Klagelied schadet ihm am Ende selbst Krach-Aussagen beim Belek-Abflug

Seit Dienstagmittag sind die Löwen also zurück im Münchner Winter. Die türkische Sonne ist Vergangenheit – und mit ihr die Harmonie, die in der Prospektkulisse von Belek vorgespielt wurde. Wie das so ist bei Pauschalreisen – es lohnt sich meistens, das Kleingedruckte zu lesen. Oder im vorliegenden Fall: genau hinzuhören, wenn am Abschlusstag Bilanz gezogen wird.

Doch so nachvollziehbar Köllners Nervosität ist – so gefährlich ist, auch für ihn selbst, was er da in seinem Groll von sich gegeben hat. Was der Trainer vergisst: Er selbst war es, der von einem „Top-Transfersommer“ schwärmte, von neun Neuzugängen, die er selbst federführend mit an Land gezogen hatte. Und jetzt? Findet er kein System ohne Halbpositionen, die er angeblich nur unzureichend besetzen kann. Schwächt Martin Kobylanski, auf den er wieder setzen wollte, indem er die Fitness des Zehners infrage stellt. Spricht Erik Tallig die Tauglichkeit fürs Zentrum ab, nachdem er selbst es war, der das Spielmachertalent mit Flügelaufgaben zwangsbeglückt hat. Und was die Sache für Köllner nicht leichter macht: Sollte Gorenzel jetzt doch mit Holzhauser um die Ecke kommen, was durchaus möglich ist – dann gäbe es endgültig keinen Spielraum mehr, mit dem Köllner weitere Misserfolge erklären könnte.

TSV 1860: Köllners Klagelied gibt der Mannschaft ein Alibi

Gleichzeitig hat er der bestehenden Mannschaft jetzt schon ein Alibi für einen möglichen Fehlstart geliefert. Bekanntlich gibt es zwei Sorten von Spielern: kernige Fußballer, die es anstachelt, wenn man ihre Qualität infrage stellt. Und junge Profis, die sich eh schon schwertun, ihren Weg in diesem harten Business zu finden. Wie sich Köllners Gepolter teampsychologisch auswirkt: Auflösung ab Samstag, 14 Uhr, in Mannheim. (Uli Kelllner)