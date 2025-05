Kommentar zur Personalpolitik des TSV 1860: Hiller fehlt im Team der Herzblutlöwen

Was für ein Start in diese Löwen-Woche! Kurz vor dem Saisonfinale gegen Aue hat der Drittliga-Dino die Lust auf 2025/26 endgültig geweckt. Der dritte Neuzugang steht seit Montag fest, und man kann sich gut vorstellen, was in den Träumen eingefleischter Fans seither abläuft. Etwa dieser Spielzug hier: Jakob steil auf Volland, der in die Mitte, wo Niederlechner in Position gelaufen ist: Tor, Siegesserie, Aufstieg! Zumindest auf dem Papier basteln die Sechzger an einem Team, das die Fantasie beflügelt.

Transfertechnisch ist es durchaus beachtlich, was der Sportlichen Leitung da gelungen ist. Nach dem Coup mit Kevin Volland und der frühzeitigen Verpflichtung von Kilian Jakob ist nun auch der Vertrag mit Volland-Spezl Florian Niederlechner in trockenen Tüchern. Die Steilvorlage, dass drei Ex-Löwen unbedingt heimkehren wollten, hat Geschäftsführer Christian Werner zielsicher verwandelt – nach allem, was man hört, sogar, ohne dafür den eng gesteckten Finanzrahmen sprengen zu müssen. Repekt und bravo!