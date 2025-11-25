Kommentar zum WSV: Die Reaktion von den Rängen

Das alles trifft den WSV, dessen Etat vor Saisonbeginn erneut reduziert werden musste und der um jeden einzelnen Sponsor hart kämpft, zu einem absolut ungünstigen Zeitpunkt: Die junge, bislang durchaus engagierte Mannschaft, die in einer fußballtechnisch in der Vergangenheit lebenden Stadt den Klassenerhalt schaffen soll und in Büderich trotz bester Chancen einfach nicht traf, ist weiterhin von Verletzungen geplagt, gerade im Sturmbereich. Mit Kleiner, Schaub und Atmaca fehlen wichtige Spieler. Das Team braucht die Unterstützung. Die war im bisherigen Saisonverlauf meistens wirklich stark.