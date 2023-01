Kommentar zum Köllner-Aus: Richtig gehandelt, aber zu spät – Zauderei, die einen hohen Preis hat TSV 1860 entlässt Trainer Köllner

Am Ende war seine Ratlosigkeit greifbar. Im Montagabendspiel lief die 90.+3 Minute, als Michael Köllner von seiner letzten Wechseloption Gebrauch machte. Er holte Phillipp Steinhart vom Feld, brachte Fabian Greilinger, was zu einer weiteren Spielunterbrechung führte. Eine Verzweiflungsaktion, die Dresden, das 2:1 führte, mehr nutzte als den Löwen, denen die Zeit davon lief. Sekunden später pfiff Schiedsrichter Tobias Reichel ab – und abgelaufen war damit auch Köllners Zeit in München.

TSV 1860: Letzte Amtshandlung von Köllner lässt tief blicken – was er auch machte, nichts klappte mehr

Eine Trainerära von drei Jahren und fast drei Monaten endet also mit einer Aktion, die nicht davon zeugt, dass Köllner noch Kontrolle über das Geschehen hatte. Psychologen würden von einer Übersprungshandlung sprechen: Haltsuche durch vertraute Verhaltensmuster, wenn eine Situation ausweglos erscheint. So muss es Köllner am Ende vorgekommen sein. Was er auch machte – nichts klappte mehr. Müßig zu spekulieren, ob er die Kabine verloren hatte, wie man im Fußball sagt, ob Trainer und Team unter tonnenschweren Erwartungen litten, die sie selbst geweckt haben. In jedem Fall war die Heimpleite gegen Dresden die Fortsetzung einer Entwicklung, die nicht aus heiterem Himmel kam.

Startrekord, eine sich anschleichende Form- und Ergebniskrise, gipfelnd in einer alarmierenden Niederlagenserie (fünf aus den letzten sieben Spielen). Dass der Verein am Dienstag den Stecker zog, war so nachvollziehbar wie überfällig.

Köllner-Entlassung: TSV 1860 konnte nicht mehr am Trainer festhalten – das Zaudern hat einen hohen Preis