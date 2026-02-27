Kommentar zum KFC Uerdingen: Ein erster Schritt auf einem langen Weg

Viele Fans des KFC hoffen, dass der Fokus künftig wieder nur auf dem Sport liegt. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Entscheidung nicht aus Laune heraus

Insolvenzverwalter Thomas Ellrich wird sich nicht nach Lust und Laune heraus gegen die Ideen von Platzer und Co. entschieden haben. Er machte deutlich, dass einige zentrale Punkte wie eine belastbare Finanzierung, nachhaltige Jugendarbeit und die Nutzung der Grotenburg nur mit dem Konzept der „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ möglich gewesen seien. Nach dieser Entscheidung waren genau zwei Szenarien denkbar. Ein sofortiger Rückzug oder eine offene und transparente Aufarbeitung im Sinne der Mitglieder und des Vereins. Man entschied sich allerdings für Option drei: Abtauchen. Wochen- und monatelang war vom Vorstand nichts zu sehen oder zu hören, bis auf seltene, dafür aber ellenlange Beiträge in den sozialen Medien, die beinahe ausschließlich aus Schuldzuweisungen bestanden. Nur um dann einen Tag vor der Versammlung zurückzutreten, um der Abwahl zu entgehen. Durch die Blockade-Haltung des alten Vorstands hat der KFC ein halbes Jahr verloren. Denn ohne eine Neubesetzung der Gremien sei es nicht möglich, einen Insolvenzplan aufzustellen, betonte Ellrich. Und ohne einen solchen Plan könne das Insolvenzverfahren auch nicht beendet werden.

Zukunft muss über den Weg entscheiden

Nun hat der KFC also eine neue Chance. Es gilt, die Zukunft des Vereins in die Wege zu leiten. Ein neuer Vorsitzender ist gefunden. Und Norbert Philipp hat die Richtung angezeigt. Ob diese Richtung nachhaltigen Erfolg mit sich bringen wird, muss die Zukunft zeigen. Es war allerdings eine Aufbruchstimmung zu spüren am Mittwochabend. Das ist der erste Schritt auf dem Weg des neuen KFC. Ein Weg, der aber nur gemeinsam bestritten werden kann. Als KFC Uerdingen – und nicht als Freunde und Förderer. Und für diesen Weg wird das gesamte Potenzial gebraucht, das der KFC zu bieten hat. Insofern ist es ein wichtiges Zeichen, den Kritikern und Zweiflern die Hand zu reichen. Ihnen zu zeigen, dass auch sie benötigt werden. Denn eins ist sicher: Sollte man sich auch in Zukunft in Grabenkämpfen verlieren und als Fanszene und Verein zerstritten bleiben, wird der Klub nie zur Ruhe kommen. Es sollte tunlichst diese Möglichkeit genutzt werden – es könnte die letzte sein.