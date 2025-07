Hasan Ismaik hat den Verkauf seiner Anteile gestoppt und bleibt Investor von 1860 München. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Kommentar zum geplatzten Investoren-Deal: Peinlich, chaotisch – oder einfach 1860 München Investoren-Zirkus von Giesing

Hasan Ismaik bleibt doch Investor von 1860 München und hat den Verkauf seiner Anteile gestoppt. Ein Kommentar von Löwen-Reporter Marco Blanco Ucles.

Sich selbst zu zitieren, hat im Journalismus normalerweise nichts zu suchen, muss aber in diesem Fall einfach sein. In der Ausgabe des 7. Juli schrieb der Autor dieser Zeilen: „Es klingt zu schön, um wahr zu sein.“ Wenige Stunden zuvor hatte 1860 München verkündet, Hasan Ismaik würde seine Anteile nach 14 Jahren bei den Löwen an ein Schweizer Familienholding abgeben – und die Löwen dadurch mehr oder weniger schuldenfrei machen. Mit dem geplatzen Investoren-Deal wurden bei 1860 endgültig alle Peinlichkeits-Rekorde gebrochen

Giesing feierte, Raketen wurden in den Himmel geschossen. Völlig umsonst, wie wir seit Freitagnachmittag um 14.50 Uhr wissen. Denn ein entscheidender Satz in der Pressemitteilung – „Der Vollzug der Transaktion wird für kommende Woche erwartet“ – wurde nie erfüllt. Nicht letzte Woche, nicht diese Woche. Nie. Ismaik bleibt bei 1860. Und löst damit das größtmögliche Beben bei den Löwen aus. Dieser Club hat es in den vergangenen Jahrzehnten häufig geschafft, an der Grenze zur maximalen Bloßstellung zu kratzen. Mit dieser Nummer wurden nun endgültig alle Peinlichkeits-Rekorde gebrochen. Selbst Kleinkinder im Schulsport wissen, dass erst gefeiert werden sollte, wenn die Ziellinie überquert ist. Bei 1860 jedoch war es wichtig, seinen Fans die frohe Kunde schnellstmöglich zu überbringen. Oh, der Deal ist noch gar nicht in trockenen Tüchern? Uns doch egal! Reisinger habe alle belogen, erklärt Ismaik gegenüber unserer Zeitung.