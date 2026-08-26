Kommentar zum DFB-Pokal: Krefeld wollte Glanz, nicht die Verantwortung

Yard-Linien in HD

Was damit gemeint war, konnten die mehr als 10.000 Besucher und die Fernsehzuschauer schnell erkennen. Der Rasen selbst war zwar in einem guten Zustand. Doch die Football-Markierungen vom letzten Spiel der Krefeld Ravens in der GFL2 waren noch deutlich sichtbar. Das entsprach offenbar nicht dem, was für das Pokalspiel vereinbart worden war – und schon gar nicht dem Anspruch, den ein DFB-Pokalabend an seine Spielstätte stellt.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Austragung am Donnerstagabend überhaupt noch zur Diskussion stand. Einen Tag vor dem Anpfiff war damit nicht nur der Rasen ein Ärgernis. Auch die Durchführung des Spiels stand zumindest vorübergehend infrage. Das darf bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung nicht passieren.

Die Stadt Krefeld mag nicht jede einzelne Arbeit am Rasen selbst ausgeführt haben. Doch als Vermieterin des Grotenburg-Stadions trägt sie die Verantwortung dafür, dass die vereinbarten Bedingungen am Ende stimmen. Es geht also nicht allein darum, wer die Markierungen aufgebracht oder nicht entfernt hat. Es geht darum, ob die Stadt rechtzeitig kontrolliert und eingegriffen hat.

Nicht nur die Lorbeeren ernten

Krefeld darf sich nicht nur die positiven Seiten dieses Abends zuschreiben: die Aufmerksamkeit, die große Kulisse, den prominenten Gast und den Werbeeffekt für die Stadt. Wer sich öffentlich mit einem solchen Ereignis schmückt, muss sich auch an den Pflichten messen lassen, die damit verbunden sind. Die Stadt wollte die große Fußballbühne. Dann muss sie auch dafür sorgen, dass diese Bühne rechtzeitig bereit ist.

Natürlich darf Krefeld stolz darauf sein, dass der DFB-Pokal in der Grotenburg zu Gast war. Aber Stolz allein reicht nicht. Ein Fußballfest beginnt nicht erst mit dem Einlauf der Mannschaften, sondern mit einer sorgfältigen Vorbereitung. Die Stadt wollte den Glanz des Pokals. Sie hätte mehr dafür tun müssen, dass dieser Glanz nicht schon vor dem Anpfiff verblasst.