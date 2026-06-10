Kommentar zu Ratingen 04/19: Vielleicht ist es so sogar nachhaltiger Im Kommentar zum Oberliga-Meisterkampf sagt Georg Amend, dass es vielleicht auch besser sein kann, in Ratingen jetzt noch nicht aufgestiegen zu sein. von Georg Amend · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Ratinger haben denkbar knapp den Aufstieg verpasst. – Foto: Hubert Wilschrey

Es ist eine Saison der verpassten Chancen für Ratingen 04/19 – eng verknüpft mit dem VfB 03 Hilden. Gegen diesen schied das Team von Trainer Damian Apfeld in der dritten Runde des Niederrheinpokals aus – schaut man auf den Turnierbaum, hätte es ein Endspiel gegen den MSV Duisburg und in der neuen Saison ein Erstrunden-Duell im DFB-Pokal gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt geben können, das nun der SC St. Tönis hat. Und in der Oberliga gab Ratingen am drittletzten Spieltag die Tabellenführung ab an den VfB 03, vermochte aus dessen Remis beim Finale in St. Tönis kein Kapital zu schlagen und verpasste den Aufstieg in die Regionalliga.

Starke Werte trotz verpasster Chancen Auf der anderen Seite hat sich viel entwickelt in der ersten Spielzeit unter Apfeld. Herbstmeister, 27 Spieltage lang Tabellenführer, zeitweise den mit Abstand besten Angriff der Liga, stolze 17 verschiedene Torschützen – das war sehr häufig sehr attraktiv, was Ratingen anbot und die erste Vizemeisterschaft der Oberliga brachte. Angesichts dessen, was noch hätte sein können, wirkt das wie ein schwacher Trost. Verbessert hat sich das Miteinander mit der Stadt, die den Rasen des Stadions austauschte und ihn inzwischen auch in einem Top-Zustand hält, und die auch das Stadion für die Regionalliga final aufrüstete. Am letzten Spieltag waren einige politisch in Ratingen Tätige in Monheim, der Schulterschluss mit der Stadt ist da.