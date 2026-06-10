Kommentar zu Ratingen 04/19: Vielleicht ist es so sogar nachhaltiger

Es ist eine Saison der verpassten Chancen für Ratingen 04/19 – eng verknüpft mit dem VfB 03 Hilden. Gegen diesen schied das Team von Trainer Damian Apfeld in der dritten Runde des Niederrheinpokals aus – schaut man auf den Turnierbaum, hätte es ein Endspiel gegen den MSV Duisburg und in der neuen Saison ein Erstrunden-Duell im DFB-Pokal gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt geben können, das nun der SC St. Tönis hat. Und in der Oberliga gab Ratingen am drittletzten Spieltag die Tabellenführung ab an den VfB 03, vermochte aus dessen Remis beim Finale in St. Tönis kein Kapital zu schlagen und verpasste den Aufstieg in die Regionalliga.
Auf der anderen Seite hat sich viel entwickelt in der ersten Spielzeit unter Apfeld. Herbstmeister, 27 Spieltage lang Tabellenführer, zeitweise den mit Abstand besten Angriff der Liga, stolze 17 verschiedene Torschützen – das war sehr häufig sehr attraktiv, was Ratingen anbot und die erste Vizemeisterschaft der Oberliga brachte. Angesichts dessen, was noch hätte sein können, wirkt das wie ein schwacher Trost.
Verbessert hat sich das Miteinander mit der Stadt, die den Rasen des Stadions austauschte und ihn inzwischen auch in einem Top-Zustand hält, und die auch das Stadion für die Regionalliga final aufrüstete. Am letzten Spieltag waren einige politisch in Ratingen Tätige in Monheim, der Schulterschluss mit der Stadt ist da.
Am bemerkenswertesten aber ist die Entwicklung auf der Fan-Ebene: Deutlich mehr als 200 Gäste-Besucher in Monheim – das hat es in Ratingen noch nicht gegeben. Der Zuschauerschnitt dürfte auch daheim gestiegen sein, Verein und Fans haben zuletzt viel zusammen organisiert, Kinder und Jugendliche begeistert. Im Januar hatte 04/19-Präsident Jens Stieghorst im Interview mit unserer Redaktion gesagt: „Stand jetzt wären wir in der Regionalliga nur zu Besuch.“ An der Ausgangslage hat sich seither wenig geändert, aber vielleicht ist die Entwicklung mit der Stadt und den Fans nun sogar für den Klub nachhaltiger, als es ein möglicherweise nur einjähriges Gastspiel in der Regionalliga gewesen wäre.