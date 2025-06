Kommentar: KFC-Vorstand nimmt Super-Gau in Kauf

Die für Montag geplante Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen ist geplatzt. Verwaltungs- und Ehrenrat, die dazu eingeladen hatten, wurden vom Landgericht zurückgepfiffen. Dort hatte der amtierende Vorstand per Eilantrag geklagt. Damit werden die Mitglieder weiterhin an ihren Rechten der Mitbestimmung gehindert und der Verein bleibt ein Spielball des Vorstands.

Das Landgericht mag juristische, formale Gründe für seine Entscheidung gehabt haben. Doch in Wahrheit geht es um den Machtkampf zwischen Vorstand und Opposition. Doch was treibt das Vorstands-Trio Thomas Platzer, Christian Ritzenfeld und Dmitry Voronov an? Warum kleben sie derart an ihren Stühlen?

Mit der Entscheidung, die Versammlung zu verhindern und keine neue anzusetzen, haben Platzer & Co sich endgültig gegen die Basis gestellt, die seit Wochen und Monaten auf eine Versammlung drängt. Das Trio lädt dazu nicht ein – nicht aus Angst vor Gewaltandrohungen, sondern aus Angst, abgewählt und vom Hof gejagt zu werden. Dieses Verhalten ist extrem schädigend angesichts dessen, dass der Verein sich in einem Insolvenzverfahren befindet und in wenigen Wochen in der Oberliga spielen will.

Ein Grund, die Versammlung zu verhindern, könnte ein Spiel auf Zeit sein. Möglicherweise will das Vorstands-Trio die Opposition zermürben – in der Hoffnung, dass Jörg Wieczorek und seine Mitstreiter das Handtuch werfen, ganz nach dem Motto: dem KFC Ist nicht zu helfen. Ob sie damit durchkommen? Und ob der Insolvenzverwalter da mitspielt? Wohl kaum.