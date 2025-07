Kommentar: Ein komplett unnötiges Foulspiel des TSV Boisheim

Zwischen Sommerpause und Vorbereitungsstart gehen auf FuPa Niederrhein stets zahlreiche Saisonanalysen online. So auch am Donnerstag zum TSV Boisheim, der nach einem historischen Doppel-Aufstieg von erster und zweiter Mannschaft vor einem Neustart steht: Die Erste ist aus der Kreisliga A Kempen-Krefeld abgestiegen, die Zweite muss nach zahlreichen Abmeldungen zurückgezogen werden.

Eine Teilschuld sieht Stefan van Kessel darin, die Zusammenarbeit mit Ex-Trainer Klaus Ernst, der den Klub in die Kreisliga A geführt hatte und Sportlicher Leiter war, nach der Kreisliga-B-Meisterschaft nicht beendet zu haben. Ernst verkörpere Tugenden, die für den Titel in der Kreisliga B zwar genügen, nicht aber für die Etablierung in der Kreisliga A ausreichen. Nach weit über einem halben Jahr (letztes Spiel von Ernst war am 1. Dezember 2024) derart nachzutreten, zeigt keine Größe - es ist das Gegenteil: ein gewaltiges Eigentor.