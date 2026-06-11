Kommentar: Diese Relegation braucht eine Reform

Die Relegation läuft am Niederrhein bis nzu mehrere Wochen in die Weltmeisterschaft hinein. – Foto: Nicole Seidl

Die Relegation im Fußball lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen. Sie ist sehr schön, spannend, attraktiv, sie zieht Zuschauer an - alles prima, so lange man sie selbst nicht spielen muss. Aber in einem Punkt dürfte Klarheit herrschen, sie ist in einem komplexen Ligensystem oft unvermeidbar, um den Auf- und Abstieg zu regeln. Aber auch klar dürfte sein, dass sie eine grundlegende Reform benötigt. Einige Stellschrauben wären dabei gar nicht so schwierig zu drehen.

Amateurfußball nimmt sich selbst die Aufmerksamkeit

Denn ein Problem betrifft die Terminierung der Spiele. Die Relegation verfolgt ja auch den Zweck, die Aufmerksamkeit auf den Amateurfußball zu lenken. Die Profis haben ihre Saison beendet, einige wenige Spiele stehen im Fokus des Interesses, Sportanlagen können ungewöhnlich voll werden, auch die Berichterstattung konzentriert sich. Aber warum bitte muss es so sein, dass diese Spiele dann mit der Weltmeisterschaft kollidieren, wo ihnen wieder ein guter Teil der Aufmerksamkeit entzogen wird? Hier könnte doch leicht Abhilfe geschaffen werden. Einfach im August und September, wenn das Wetter gut ist und ohnehin alle kicken wollen, zwei Englische Wochen einschieben. Dann wäre der Spielbetrieb zwei Wochen eher durch - und mit dem Eröffnungsspiel der WM am Donnerstag wäre so gut wie alles gelaufen gewesen. Bei allem, was der Fußballverband Niederrhein großartig macht, das muss auch einmal gesagt werden - hier ist Luft nach oben. Andere Landesverbände sind längst durch mit ihrem Spielbetrieb.

Regularien oft kaum zu durchschauen

Das große Problem liegt aber an einer anderen Stelle, und hier ist eine Lösung weit weniger einfach. Ein einfaches Spiel wie Fußball braucht einfache Regeln - auch für den Auf- und Abstieg. Teilweise sind die Regularien so kompliziert, dass man Gegenstände gegen die Wand werfen möchte, wenn man sich damit näher zu befassen hat. Zudem drängt sich an der einen oder anderen Stelle auf, dass selbst die Verfasser der Regelungen mitunter zweimal hinschauen müssen, was sie da niedergelegt haben. An der einen oder anderen Stelle wäre es vielleicht wünschenswert, im Zweifel in der Folgesaison einfach mit einer Mannschaft mehr in einer Liga an den Start zu gehen, anstatt Ende Juni noch Relegationsspiele auszutragen.