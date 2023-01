Kommentar: Der KFC Uerdingen hat sich gewandelt Der Klub ist für Thomas Schulze inzwischen ein solide geführter Traditionsverein.

Manch einer mag es bedauern, aber die einstige Skandalnudel KFC Uerdingen mausert sich zu einem solide geführten Traditionsverein mit starker Basis. Keine Frage, die Blau-Roten haben die Talsohle durchschritten und sind auf dem Weg in bessere, wenn auch nicht rosige Zeiten.

Der auffälligste Unterschied zu früheren Zeiten: Die Jahre der Fremdbestimmung durch die finanzstarken Alleinherrscher Lakis und Ponomarev ist vorbei, der Verein wird von Mitgliedern, Freunden – darunter auch die immer stärker werdende Gruppe der Grotenburg Supporters – und Sponsoren getragen und von einem Team geführt. All das haben die Mitglieder honoriert. Sie haben ihr Mütchen gekühlt, indem sie Mustafa Ertürk nicht wiedergewählt und dem Verwaltungsrat die Entlastung verweigert haben. Das ist eine rechtlich wahrscheinlich völlig bedeutungslose Entscheidung, aber ein emotionales Signal. Aber die Mitglieder waren nicht hitzig und bewahrten kühlen Kopf und begehrten auch nicht gegen den ausscheidenden Andreas Galland auf, als dieser darum bat, nach den Erfahrungen, die er durchaus differenziert beurteilt, nicht ein für allemal die Tür für Investoren zu schließen. Die Mitglieder waren klug, seinem Vorschlag, diesbezüglich die Satzung zu verbessern, zu folgen.

Die Zeit, da in Uerdingen Traumschlösser gebaut werden, sind vorbei. Der Vorsitzende Damien Raths hat als mittelfristiges Ziel ausgegeben, ein etablierter Regionalligist zu werden. Allerdings bleibt der KFC ambitioniert, was das kurzfristige Ziel betrifft: den Aufstieg in die Regionalliga. Er würde vieles erleichtern und die breite Basis des Vereins weiter stärken. Luft nach oben gibt es noch.