Kommentar: Der Amateurfußball verliert sich

Nach dem Angriff auf einen Schiedsrichter beim Kreisligaspiel in Niederlinxweiler braucht es klare Worte. In meinem Kommentar geht es um Verantwortung, Vorbildfunktion und die Frage, wie es mit unserem Fußball weitergehen soll.

Was sich am vergangenen Wochenende beim Kreisligaspiel der SG Linxweiler 2 gegen den SV Asweiler/Eitzweiler 2 ereignet hat, ist mehr als nur ein bedauerlicher Ausrutscher. Es ist ein Tiefpunkt – und ein Alarmsignal. Ein Schiedsrichter wird körperlich attackiert, der Rettungswagen muss anrücken, das Spiel wird abgebrochen. Worte wie „inakzeptabel“ oder „beschämend“ werden dem Ausmaß dieser Entgleisung kaum gerecht. Es ist ein Angriff auf den Fußball selbst – und auf das, wofür unser Sport eigentlich stehen sollte: Fairness, Respekt und Gemeinschaft.

Besonders bitter: Es ist der erste Vorfall dieser Art im Nordsaarkreis – einer Region, in der man sich bislang gerne darauf verlassen konnte, dass Emotionen zwar da sind, die Grenzen aber eingehalten werden. Doch diese Hoffnung hat am Sonntag einen Riss bekommen.

Wir sprechen hier von der Kreisliga – vom Herzstück des Amateurfußballs, vom Sportplatz im Dorf, wo Kinder am Spielfeldrand kicken, Opa mit dem Klappstuhl steht, Eltern Kuchen verkaufen und Spieler nach dem Abpfiff gemeinsam ein Bier trinken. Oder besser: trinken sollten. Denn wie sollen Familien, wie sollen Kinder, wie sollen Vereinsfreunde weiter mit Freude an den Platz kommen, wenn sie Angst haben müssen, Zeuge von Gewalt zu werden?

Wie wollen wir Kinder für den Fußball begeistern, wenn sie mit ansehen müssen, wie Erwachsene – Menschen, zu denen sie aufschauen – Schiedsrichter beleidigen oder sogar angreifen? Welches Bild vermitteln wir damit von unserem Sport?

Gerade wir Erwachsene, auch in der Kreisliga, haben eine Vorbildfunktion. Auch wenn das Spielniveau keine Schlagzeilen wert ist, unser Verhalten ist es – vor allem für die, die uns beobachten. Für Nachwuchsspieler, für Jugendliche, die irgendwann selbst Verantwortung übernehmen sollen. Für Eltern, die sich überlegen, ob sie ihr Kind beim Fußball anmelden – oder doch lieber beim Schwimmen.

Und wie sollen wir junge Menschen dazu motivieren, Schiedsrichter zu werden, wenn sie sehen, dass dieser Job mit wachsender Gefahr einhergeht? Dass ihnen im schlimmsten Fall nicht Dank, sondern ein Faustschlag entgegengebracht wird?

Der Schiedsrichter ist kein Gegner. Er ist ein Garant dafür, dass das Spiel überhaupt stattfinden kann. Und dass es fair bleibt. Seit November 2024 gibt es beim Saarländischen Fußballverband deshalb sogar eine neue Regelung: Der sogenannte Schiedsrichterbetreuer wurde eingeführt. Laut Spielordnung soll dieser den Schiedsrichter von der Kabine zum Platz und zurück begleiten, um ihn vor Übergriffen zu schützen. Eine gute Idee – auf dem Papier. Doch im Ernstfall, wie am Sonntag, reicht das nicht. Kein Betreuer der Welt kann eine Eskalation innerhalb von Sekunden verhindern. Und die Realität ist: Es wird immer schwerer, Menschen zu finden, die bereit sind, diese Rolle zu übernehmen – weil auch sie Angst haben müssen, zwischen die Fronten zu geraten.

Wir dürfen das nicht einfach hinnehmen. Wer jetzt schweigt, macht sich mitverantwortlich. Es braucht eine klare Haltung: Null Toleranz. Keine Relativierung, kein „Das war ein Einzelfall“, kein Schulterzucken. Wer Gewalt gegen Schiedsrichter ausübt, hat keinen Platz auf unseren Sportplätzen. Punkt.

Was passiert ist, ist passiert. Aber was wir jetzt daraus machen, das liegt in unserer Hand. Reden wir nicht nur von Respekt – leben wir ihn. Und zeigen wir, dass Fußball am Sonntag immer noch ein Ort für Familien, Freunde und faire Wettkämpfe sein kann.