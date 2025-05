Kommentar: Bernard Dietz ist ein Vorbild, nicht nur für Fans des MSV

Kennt ihr das? Ihr trefft einen Menschen zum ersten Mal, der in seinem Leben etwas Großartiges vollbracht hat, und ich könnt Euch nur darüber wundern, wie bodenständig, zuvorkommend und grundanständig dieser Mensch trotz alledem geblieben ist? Falls nicht, dann müsst ihr unbedingt Bernard Dietz kennenlernen. Einen Fußballer, der über 500 Spiele in der Bundesliga absolviert hat, dazu 53 Länderspiele, mit dem Höhepunkt als Kapitän der Europameistermannschaft von 1980. Am Dienstag haben nun der MSV Duisburg, für den er fast 400 seiner Bundesligaspiele absolvierte, und der Fußballverband Niederrhein bekanntgegeben, dass sie beim DFB den Antrag gestellt haben, Dietz, den eigentlich alle nur "Ennatz" nennen, zum siebten Ehrenspielführer des DFB zu machen.

Dietz sucht nicht das Rampenlicht

Es gibt Menschen, die umgibt eine Aura, wenn sie einen Raum betreten, Franz Beckenbauer war etwa so einer. Oft klingt es dann aber auch nach Heldengeschichte, wenn sie von früher erzählen, und es war in der Regel alles noch etwas schöner und besser, als es ohnehin schon war. Dietz ist der komplette Gegenentwurf. Man hört ihm gerne zu, weil er auch ein alter Weggefährte sein könnte, er muss aber nicht am Sonntagmorgen im Doppelpass ungefragt ganz Fußballdeutschland gute Ratschläge geben. Würde man ihn fragen, würde er einen seine Gedanken zu einem Thema aber immer äußern, wenn er damit helfen könnte. Dafür muss er aber nicht das Rampenlicht suchen. Das Wort "Gentleman" könnte für ihn erfunden worden sein. Fünf seiner Vorgänger als Ehrenspielführer des DFB waren Weltmeister. Das blieb ihm verwehrt, aber es ist keine Frage, dass er menschlich ein Alleinstellungsmerkmal in diesem erlauchten Kreis hat.