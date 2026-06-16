„Kommendes Jahr greifen wir wieder an“: Lenggries nach Relegations-Aus

Die Gegenwart mag bitter sein, doch die Zeit für den Lenggrieser SC kommt noch: LSC-Torhüter Maximilian Kleim (Mitte) mit Leo Gerg (li.), Martin Wasensteiner (re.). – Foto: Oliver Rabuser

Die Sonne beleuchtete bis in den Abend hinein einen denkwürdigen Tag. 1200 Zuschauer am Samstag sorgten für grandiose Unterstützung und ein wahrhaftiges Fußballfest im Isarstadion. Aus Baiernrain, Geretsried, Polling, nahezu von überall waren sie gekommen, um die letzte Entscheidung dieser Spielzeit in Augenschein zu nehmen. Und wohl jeder hätte es dem LSC gegönnt, dass er den „Stairway to Heaven“ in die Bezirksliga erklimmt. „So coole Relegationsspiele machen schon Spaß“, beteuert Georg Simon. „Aber wir wollten nicht die sein, die den anderen beim Feiern zuschauen, sondern die, die selbst feiern.“

Lenggries – Abstrakte Substantive wie „Enttäuschung“ sind etwas, mit dem Sportler an sich wenig anfangen können. Sie suggerieren verpasste Ziele oder andere Zeichen von Frustration. Enttäuschungen beinhalten gleichwohl auch jenen Teilaspekt, der dazu anregt, aus den Versäumnissen zu lernen und daran zu wachsen. Und so wird der Lenggrieser SC in wenigen Wochen nach dem verpassten Aufstieg über die Relegation einen neuen Anlauf nehmen, um dem Haifischbecken Kreisliga 1 zu entkommen. Zwei Neuzugänge stehen bereits fest.

Lenggries verpasst den Aufstieg in die Bezirksliga – Ziele für kommende Saison sind gesetzt

Für den Lenggrieser Coach ist klar: „Wir haben hingeschnuppert, kommendes Jahr greifen wir wieder an.“ Drei Standardtore killten die Lenggrieser in beiden Spielen gegen den SV München West. „Da sind wir vielleicht noch zu jung und unbedarft“, mutmaßt Maxi Kleim. „Aber wir haben uns nichts vorzuwerfen.“ Der LSC-Keeper ohnehin nicht. Seine Leistungen waren die eines Top-Torhüters. Und mit 25 Jahren stehen dem Schlussmann die besten Jahre noch bevor. Bestätigt auch Simon, ohne den Rest seiner grünen Bande zu vergessen. „Gar keine Kritik an irgendwem aus der Mannschaft.“ Das Team ist enorm entwicklungsfähig.

Ebenso unstrittig sind die für das Scheitern maßgeblichen Tatsachen. Mit Hias Gerg, Sebastian Biagini, Max Franke und Jonas Filgertshofer war schon mal ein wichtiges Quartett außen vor. Leo Gerg ging angeschlagen in die Partie, Martin Wasensteiner musste Mitte des zweiten Abschnitts mit Wadenkrämpfen raus. „Bei einigen war der Ofen aus“, bedauert Simon. Für zwei aus dem Kreis der Absenzen war es besonders hart. Für Felix Kreher, weil er kurzfristig nicht mithelfen konnte und nicht genau weiß, wann ihn das Wadenbein wieder für den Fußballeralltag freigibt.

Lenggries rüstet auf – zwei Spieler aus dem Kader des BCF Wolfratshausen kommen

Noch mehr arbeitete es in Biagini. Für den „Batschi“ ist die Laufbahn in der ersten Mannschaft ob seines Kreuzbandrisses wohl vorbei. „Bis ich wieder fit bin, bin ich 35“, nannte er nachvollziehbare Beweggründe. Hatte man sich an Gergs Ausfall seit Winter angepasst, obgleich er statisch und strategisch schmerzt, war Biaginis Knieverletzung für die Mentalität des Teams schadhaft. „Er kann auf dem Platz ein richtiges Arschloch sein“, betont der Coach anerkennend.

Offenkundig abgegangen ist dem LSC ein klassischer Vollstrecker. „Klar würde dir ein groß gewachsener Neuner wie der Weber guttun“, blickt Simon auf die Offensive des Finalgegners. „Aber das müssen wir anders lösen.“ Sprich: auf mehrere Schultern verteilen. Ein Mittelstürmer ist nicht in Sicht. Dafür zwei Neue, die sich mit Abwehr- respektive Aufbauspiel auskennen. Aus dem letztjährigen Kader des BCF Wolfratshausen haben sich Lukas Hintermeier und Erdem Cakir angetragen.

Cakir (23) hat beim Probetraining einen passablen Eindruck hinterlassen. Hintermeier (25), dessen Wille, sich auf höherem Niveau zu etablieren, ungetrübt ist, verletzte sich beim Punktspiel in Gilching schwerer, steigt aber laut Simon zur Vorbereitung wieder ins Training ein. Damit sind alle Positionen im Team praktisch doppelt besetzt. Mit Ausnahme der des Stoßstürmers. Simon: „Wir müssen mehr Zug zum Tor bekommen.“ Ein fehlendes Puzzlestück, gleichbedeutend mit den fehlenden Sprossen in den (Bezirksliga-)Himmel.