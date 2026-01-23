Kommende Aufgabe: Das ist der Gegner Rot-Weiss Essen

Konstanz und Stabilität im Saisonverlauf

In den vergangenen fünf Partien präsentierte sich Rot-Weiss Essen in stabiler Verfassung. Zwei Siege und drei Unentschieden unterstreichen die Konstanz, mit der das Team im oberen Tabellendrittel bleibt. Besonders im heimischen Stadion zeigt Essen regelmäßig kontrollierte und disziplinierte Auftritte, die dem Gegner nur wenig Raum zur Entfaltung lassen.

Zentraler Akteur im Essener Offensivspiel ist Kaito Mizuta. Mit sechs Treffern und sechs Vorlagen ist er sowohl bester Torschütze als auch erfolgreichster Vorlagengeber seines Teams. Seine Variabilität und Abschlussstärke machen ihn zu einem der prägenden Spieler der laufenden Spielzeit.