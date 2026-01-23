Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Julien Christ / sportfotografi
Kommende Aufgabe: Das ist der Gegner Rot-Weiss Essen
Formstarker Aufstiegskandidat vor dem Duell gegen den TSV Havelse
Rot-Weiss Essen bleibt ein ernstzunehmender Faktor im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat belegt aktuell Rang sechs und liegt lediglich drei Punkte hinter Spitzenreiter SC Verl.
Konstanz und Stabilität im Saisonverlauf
In den vergangenen fünf Partien präsentierte sich Rot-Weiss Essen in stabiler Verfassung. Zwei Siege und drei Unentschieden unterstreichen die Konstanz, mit der das Team im oberen Tabellendrittel bleibt. Besonders im heimischen Stadion zeigt Essen regelmäßig kontrollierte und disziplinierte Auftritte, die dem Gegner nur wenig Raum zur Entfaltung lassen.
Zentraler Akteur im Essener Offensivspiel ist Kaito Mizuta. Mit sechs Treffern und sechs Vorlagen ist er sowohl bester Torschütze als auch erfolgreichster Vorlagengeber seines Teams. Seine Variabilität und Abschlussstärke machen ihn zu einem der prägenden Spieler der laufenden Spielzeit.
Bewegung im Kader
Auch personell gab es zuletzt Veränderungen. Offensivspieler Tom Moustier verließ den Verein und wechselte nach Portugal. Im Gegenzug verstärkte sich Essen mit Ruben Reisig, der vom Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim II kam und zusätzliche Optionen im Mittelfeld eröffnet.
Mit einer ausgewogenen Mischung aus Erfahrung, individueller Qualität und mannschaftlicher Geschlossenheit bleibt Rot-Weiss Essen ein Anwärter auf die Spitzenplätze. Die geringe Distanz zur Tabellenspitze unterstreicht, dass das Team von Uwe Koschinat weiterhin alle Chancen besitzt, im Saisonverlauf entscheidend in das Aufstiegsrennen einzugreifen.