Kommen und Gehen am Hessenhaus

„Bei diesen zwei Zugängen handelt es sich vor allem um Spielertypen, die uns mehr Stabilität und Variabilität geben sollen – sowohl was Erfahrung und Mentalität als auch fußballerische Qualität betrifft“, kommentiert Nicolai Spira. „Uns war wichtig, Spieler dazuzuholen, die schnell integrierbar sind, den Konkurrenzkampf beleben und sich klar mit dem Weg der Hassia identifizieren. Davon versprechen wir uns vor allem mehr Optionen für das Training und Spiel sowie zusätzliche Impulse für die Restrückrunde.“ Spira weiter: „Wir sind noch mit zwei weiteren Spielern in Gesprächen, wollen das Wechselfenster optimal ausnutzen.“ Der neue Kader bewege „sich nun in einer Größenordnung, mit der wir gut und flexibel arbeiten können, ohne unnötig aufzublähen“.