Kommen und Gehen am Hessenhaus

Bingen. Mit einem runderneuerten Kader gehen die abstiegsgefährdeten Fußballer von Hassia Bingen die „Mission Klassenverbleib“ in der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen an. Seit Ende Dezember hat sich am Hessenhaus transfertechnisch eine Menge ereignet. Ob Cheftrainer Christian Henel-El Khoury und sein „Co“ Nicolai Spira den Traditionsklub auch in der neuen Runde coachen werden, ist allerdings noch nicht raus. Ein Update von den Rot-Schwarzen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Wir konnten unseren Kader punktuell ergänzen“, berichtet Spira. "Und uns gleichzeitig auch von einzelnen Spielern trennen, bei denen sich gezeigt hat, dass es sportlich oder zeitlich nicht mehr optimal gepasst hat.“ Ganz konkret vermeldet die Hassia die Abgänge der Abwehrspieler Youssef Alhamad und Maximilian Landmann (beide VfL Frei-Weinheim), der Mittelfeldspieler Benian Yurdukal, Sa-Adand Moussa und Marvin Kaulfuß (alle Ziel unbekannt) sowie von Stürmer Taylor Knewitz (FSG Partenheim/Jugenheim).
Neu im Aufgebot des früheren Oberligisten sind der 29 Jahre alte und oberligaerfahrene Stürmer Eray Öztürk, der schon für Spvgg. Ingelheim, Alemannia Waldalgesheim, TuS Koblenz, Eintracht Bad Kreuznach, SV Gonsenheim, VfB Ginsheim, SV Zeilsheim, TuS Rüssingen, TSG Planig spielte und in der Verbandsliga-Saison 23/24 für die Hassia in 27 Partien sieben Tore markierte sowie der 25 Jahre alte Mittelfeldmann Samuel Akuoko (zuletzt Eintracht Bad Kreuznach II).
„Bei diesen zwei Zugängen handelt es sich vor allem um Spielertypen, die uns mehr Stabilität und Variabilität geben sollen – sowohl was Erfahrung und Mentalität als auch fußballerische Qualität betrifft“, kommentiert Nicolai Spira. „Uns war wichtig, Spieler dazuzuholen, die schnell integrierbar sind, den Konkurrenzkampf beleben und sich klar mit dem Weg der Hassia identifizieren. Davon versprechen wir uns vor allem mehr Optionen für das Training und Spiel sowie zusätzliche Impulse für die Restrückrunde.“ Spira weiter: „Wir sind noch mit zwei weiteren Spielern in Gesprächen, wollen das Wechselfenster optimal ausnutzen.“ Der neue Kader bewege „sich nun in einer Größenordnung, mit der wir gut und flexibel arbeiten können, ohne unnötig aufzublähen“.
Bereits Ende Dezember hatten die Binger die Verpflichtung von Allrounder Moritz Jahn (29), Spielgestalter Antonio Pallara (28) und Außenbahnspieler Malte Quitsch (29) publik gemacht, die Spira „aus Langenlonsheim kennt. Damit stehen im Wintertransferfenster nun sechs Abgänge fünf Zugängen gegenüber.
Zur Trainerfrage sagt der „Co“: „Christian und ich stehen weiterhin voll hinter der Aufgabe und unserer Mannschaft. Wie es über die laufende Runde hinaus weitergeht, können wir noch nicht final bestätigen. Dazu wird es in den kommenden Wochen Gespräche geben, sodass wir hier zu gegebener Zeit Klarheit schaffen können. Ansonsten liegt der Fokus jetzt ganz klar auf der sportlichen Arbeit, dem Ziel Klassenerhalt, einer intensiven Rückrundenvorbereitung – und darauf, als Team weiter zusammenzuwachsen. Wir sind überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind.“