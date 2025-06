"Kommen nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen"

Viel mehr geht nicht und das gilt für alle Beteiligten. Wenn am Samstag der SV Adelshofen auf den FC Weiler trifft, ist das nicht nur ein Derby. Mit dem Spielort Hilsbach wird dem Relegationsspiel um die Kreisliga quasi das Krönchen aufgesetzt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr – eine frühe Anreise für die Zuschauer ist nahezu Pflicht.

Der Gegner von heute war damals einer der größten Konkurrenten. "Wir kennen noch einige Weilermer Spieler aus dieser Zeit", so Weissbeck, der beim Steinsberg-Klub eine starke Offensive ausmacht, "das zeigen alleine ihre vielen geschossenen Tore, aber die Mannschaft ist insgesamt gut besetzt und stabil."

"Ich glaube, das gibt einen Zuschauerrekord", sagt Dustin Weissbeck und versucht direkt gute Stimmung vor dem Finale um die Kreisliga zu verbreiten. Der Trainer des SV Adelshofen sieht in dem Duell die Chance eine enttäuschende Runde mit einem einzigen Spiel zu retten. Nach drei Spielzeiten in der höchsten Klasse droht dem A-Klassen-Meister von 2022 die Rückkehr in selbige.

Der vorletzte Rang mit 24 Punkten aus 30 Spielen ist laut Weissbeck, "von viel Unglück geprägt. Wenn du unten stehst, gelingen manche Dinge einfach nicht." Das beste Beispiel dafür zieht er aus dem 1:4 vom letzten Spieltag gegen Türk Gücü Sinsheim, als beim Stand von 1:1 ein gegnerischer Spieler die Kugel vor oder knapp hinter der Linie geklärt hat. Weissbeck erklärt: "Wenn du nicht unten stehst, entscheidet ein Schiedsrichter in so einer Situation vielleicht auf Tor. Wir wissen jedenfalls bis heute nicht, ob der Ball drin gewesen ist."

Eine Favoritenrolle ist das aber noch lange nicht, wie der der 40-Jährige amüsant hinzufügt, "denn wir kommen auch nicht gerade auf der Nudelsuppe dahergeschwommen." Erfahrung mit großen Spielen ist ebenfalls vorhanden. Vor Jahresfrist unterlag Adelshofen im Kreispokalfinale vor weit über 1 000 Zuschauern Türk Gücü Sinsheim in Reihen höchst unglücklich erst in der Verlängerung.

Das Vergangene lässt sich aber nicht mehr ändern, vielmehr rückt der Samstag in den Fokus und es ist davon auszugehen, dass rund um den SV mobil gemacht und hunderte Adelshofener nach Hilsbach pilgern werden. "Solche Spiele können auch geil sein", merkt Weissbeck an und hofft, "dass zwei zuletzt Angeschlagene von uns rechtzeitig fit werden." Er selbst hat sich gegen Türk Gücü eingewechselt und nach seinen Leistenproblemen mal wieder, "ein paar Minuten gesammelt."

Ob er am Samstag aufläuft, lässt er bewusst offen und sagt: "Ich dränge mich nicht auf und will auch keinem von unseren Jungs so ein Spiel wegnehmen." Kein gewagter Tipp ist es wohl, dass der Coach als Joker von Bank der kommen wird.

Weiler sehr formstark in die Relegation

In Weiler ist die Vorfreude mindestens genauso groß. "Es werden viele Leute von Weiler nach Hilsbach pilgern", glaubt Alexander Martaler an volle Geh- und Feldwege zwischen den beiden Sinsheimer Stadtteilen mit Menschen in Rot und Weiß gekleidet.

Die besondere Atmosphäre eines Relegationsspiels wird sich vermutlich in der Anfangsphase bei beiden Mannschaften bemerkbar machen. Der FC-Trainer sagt weiter: "Wenn die Nervosität mal abgeschüttelt ist, hoffe ich auf ein gutes Spiel. Wir werden uns jedenfalls nicht verstecken, wissen gleichzeitig aber um die Klasse des Gegners." Der 34-Jährige ist fest davon überzeugt, "dass sich Adelshofen anders präsentieren wird als über die meiste Zeit der Runde. In einem einzigen Spiel gibt es ohnehin keinen Favoriten, zumal sich zwei Teams gegenüberstehen, die sich auf einem ähnlichen Niveau befinden."

Wie beim SV versuchen auch beim FC zwei, drei angeschlagene Kicker alles, um am Samstag auf dem Platz stehen zu können. Am Ende einer langen Saison sind muskuläre Probleme und andere Verschleißerscheinungen ohnehin eher die Regel als die Ausnahme. Während der Woche hat Martaler wie gewohnt zwei Trainingseinheiten angesetzt. Er konstatiert: "So sind wir unsere Bonuswoche angegangen, jetzt kann es losgehen."