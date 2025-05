Kommen die Verfolger nochmal an den FSV Waiblingen ran?

So., 18.05.2025, 14:30 Uhr

Der SV Breuningsweiler tritt gegen den GSV Pleidelsheim an und kämpft weiterhin um den Klassenerhalt. Pleidelsheim muss ebenfalls gewinnen, um sich von den unteren Plätzen zu entfernen. Beide Mannschaften benötigen Punkte, um ihre Saisonziele zu erreichen.

SGM Krumme Ebene am Neckar

SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Die SGM Krumme Ebene am Neckar spielt gegen den TV Oeffingen. Die SGM hat noch theoretische Chancen, den Abstieg zu vermeiden, und wird alles in die Waagschale werfen, um den Sieg zu holen. Der TV Oeffingen will den vierten Rang verteidigen.

